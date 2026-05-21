Temperature za vikend i do 28°C, a onda promjena: Evo gdje će biti najviše pljuskova

Već danas je u većini krajeva prevladavalo sunčano vrijeme, ali sljedećih dana bit će još sunčanije, konačno i stabilnije kako se jaka anticiklona sa zapada Europe bude širila i jačala iznad naših krajeva.

Sutra od jutra opet sunčano u cijeloj zemlji. Bit će slično ili malo toplije nego danas - od 8 do 13 stupnjeva u unutrašnjosti i 15 do 18 na Jadranu. Duž obale će puhati uglavnom slaba bura, a u unutrašnjosti također slab vjetar.

I u drugom dijelu dana prevladavat će sunčano. Ipak, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi - uglavnom u jugozapadnom dijelu, ali bit će slabi. Najviša temperatura nekoliko stupnjeva viša nego danas - od 23 do 25.

Na istoku, osobito u Posavini, također kasnije poslijepodne može biti kakvog pljuska, ali veći dio dana sunčano uz malu naoblaku. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će se popeti i do 26 Celzijevih stupnjeva!

Na jugu sunčan i topao dan uz umjeren sjeverozapadnjak i buru koji će navečer pojačati do jakih udara! Ovdje će cijeli dan biti vedro ili uz malu naoblaku, a najviša temperatura od 25 do 27!

I na sjevernom dijelu toplo i sunčano uz umjerenu buru, na otvorenom moru sjeverozapadnjak. U gorskoj Hrvatskoj sutra još uvijek nestabilno - uz jači dnevni razvoj oblaka moguć je poneki pljusak i grmljavina. Temperatura će se popeti do 25, a u gorskom dijelu 20 ili 21.

PROGNOZA ZA VIKEND I IDUĆI TJEDAN

Kraj tjedna dočekat ćemo sunčano, takav će nam biti i vikend kad će temperatura porasti na čak 28 Celzijevih stupnjeva. Bit će suho i stabilno, tek u idućem tjednu ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i to najviše u gorju. Početkom idućeg tjedna temperatura će se još malo povisiti pa će ponegdje već biti i vruće!

Na Jadranu također nekoliko sunčanih, suhih, toplih pa i vrlo toplih dana. Jedino će petak još biti dosta vjetrovit zbog jakih udara bura i sjeverozapadnog vjetra, a onda uglavnom umjeren vjetar, puno sunca i temperature u porastu pa ćemo dosegnuti 30 stupnjeva, ponegdje već u nedjelju!