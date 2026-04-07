Kako je moguće da 10 godina nitko ništa nije znao? Glavina: 'To sam ja naslijedio...'

Bivši šef skijaškog saveza, osumnjičen za milijunske malverzacije, Vedran Pavlek više uopće nije u Turskoj. Kako neslužbeno doznaje RTL Danas - napustio je mjesto u kojem se krio svih ovih dana dok je čekao izručenje. Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s ministrom sporta i turizma Tončijem Glavinom o jednoj od najvećih sportskih afera u Hrvatskoj

Čuli smo da je Turistička zajednica dala novac Skijaškom savezu. Je li Ministarstvo kontroliralo i na koji način?

Sramotno je da se na jednom tjedniku donosi zaključak na temelju insinuacije da je ministar u Vladi na određeni način eventualno potpomagao nekakva koruptivna djela, a da se tom istom ministru nije postavilo niti jedno jedino pitanje, da nije zatražen niti jedan jedini komentar, a ima razlog zašto je to napravljeno, jer da je postavljeno pitanje, onda bi objasnili, pokazali da je to sve apsolutno javno, jasno i transparentno objavljeno i onda same te insinuacije ne bi bilo. Ja vidim da ovo da je ovo više nekako pokušaj da se prebaci fokus svega ovoga skupa s možda određenih pojedinaca ili organizacija i da se uprlja Vlada i da se pokuša politiku, uvjetno rečeno, vezati u aferu koja je afera pojedinaca, afera Saveza i gdje se moraju pokazati tko je konkretno i vrlo jasno odgovoran za što.

Dobro. Hajdemo se sad vratiti - Je li Ministarstvo kontroliralo kako se troši novac?

Što se tiče konkretno Hrvatske turističke zajednice, ona donosi svoje akte na sjednicama Turističkog vijeća i sjednicama Skupštine. Vijeće broji 13 ljudi. Skupština broji 56 ljudi zajedno sa mnom. Te informacije se po donošenju objavljuju na stranicama Hrvatske turističke zajednice. Imate godišnji plan rada kada se radi rebalans ili izmjena. I još povrh toga, iako ne postoji, zakonska obaveza se dostavlja u Sabor saborskom Odboru za turizam na kontrolu. Dakle, sve te informacije su apsolutno javno objavljene, a Hrvatska turistička zajednica kojom ja predsjedam kao predsjednik funkcionira po principu marketinške suradnje s cijelim nizom sportskih organizacija u državi, krovnih sportskih saveza, sportskih saveza. To nisu donacije, dotacije. To su ugovori o međusobnim protučinidbama, odnosno o marketinškoj suradnji. Mislim da je savršeno jasno svima da recimo vidljivost koju hrvatski turizam dobije kroz naše sportaše, bilo da je to kroz oznake na dresovima, bilo da je to kroz izradu video foto materijala, bilo da je to u raznoraznim marketinškim aktivnostima koje se itekako mogu izračunati. I evo ovo što je spomenuo direktor Staničić ranije, dakle, u posljednjih jedanaest godina suradnje u iznosu 3,5 milijuna eura plus PDV Hrvatske turističke zajednice koja ima vrlo jasne učinke i po istraživanjima koje su dostavljene, dakle, renomiranih agencija koje to mjere. Tu marketinška vrijednost toga je negdje iznad 25 milijuna eura.

Tko je donio odluku o dodjeli sredstava Turističkoj zajednici? Vi ili netko drugi?

Sve odluke se donose na Vijeću Hrvatske turističke zajednice i na Skupštini Hrvatske turističke zajednice. Dakle, po pitanju godišnjeg plana rada i ti marketinških suradnja sa svim sportskim organizacijama koje postoje. Sve je vrlo jasno i javno objavljeno. Svatko može otići na stranice Hrvatske turističke zajednice i to provjeriti. Hrvatska turistička zajednica je zasebna pravna osoba koja donosi svoje odluke u sklopu tijela, a koju ministar turizma predsjeda.

Je li vas zbog svega ovoga što se dogodilo kontaktirao USKOK?

Ne. Jedine informacije koje imam su iz medija. Naravno da ću se odazvati.

Kako je moguće da se ovo sve dogodilo u deset godina? Svi, kažu da nitko nije znao.

Taj sustav koji sam ja naslijedio, koji postoji očito ima svoje manjkavosti. Te manjkavosti su vidljive upravo sada u ovom trenutku.

Tko je točno kriv, možete precizirati? Državni odvjetnik koji je sjedio upravo na vašoj stolici kaže - Nije to pitanje za mene.

Vjerujem da će istraga itekako pokazati. Krivi su sigurno pojedinci koji su se koristili najgrubljim kriminalnim aktivnostima. I definitivno svaki od tih saveza ili krovnih saveza, svi su oni zasebne pravne osobe koji imaju svoju zakonsku odgovornost. Imate nekoliko različitih pravnih propisa po kojima oni moraju funkcionirati.

Je li vi možete biti sigurni da se ovo ne događa u drugim sportskim savezima, ovo što se događa u Skijaškom savezu, po sumnjama Uskoka, što se onda može očekivati?

Nitko ne može biti siguran, ali reći ću očito da postoje određene manjkavosti cijelog tog sustava kojeg sam ja naslijedio, ali ja sam u potpunosti usmjeren da to raščistimo, da idemo u izmjene zakonskih i podzakonskih propisa u kojima ćemo tražiti, dakle, da se puno jasnije i transparentnije, izvještava, prikazuje, objavljuju javno dostupne, kao što je primjer Hrvatske turističke zajednice. Dakle, informacije da budu vrlo jasno dostupne, a naravno, za sve ostalo ćemo itekako imati jednu širu javnu raspravu po tom pitanju. Razgovarao sam i s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora gospodinom Matešom i on će sudjelovati također i oni će sudjelovati kao Hrvatski olimpijski odbor. Upravo u tim razgovorima kako da povećamo i pojačamo kontrolu koju oni provode za sredstva koju dodjeljuju savezima.

Trump je objavio, noćas će nestati cijela jedna civilizacija. Kako komentirate tu retoriku i kako će to utjecati na turizam?

Turizam da bi funkcionirao i da bi davao rezultate koje mi željno iščekujemo, mora imati mir, mora imati stabilnost koju mi trenutačno u svijetu nemamo. Sve skupa ovo, osim ovih ekonomskih posljedica koje su snažne i koje su nevjerojatne, a koje potencijalno, i sam predsjednik Vlade je rekao da je to potencijalno generacijska kriza, one mogu imati dalekosežne negativne učinke na hrvatski turizam, gospodarstvo općenito, ali i turizam posebno i pitanje je sve skupa koliko će to trajati i ovisno o tome kakve ćemo imati posljedice.

Kakvu sezonu predviđate?

U ovom trenutku jako je teško prognozirati, recimo za prva tri mjeseca nama su brojke i poprilično dobre. Mi imamo čak nekako povećanje turističkog prometa od iznad deset posto. Ali ipak mi za sada realiziramo svega tri posto ukupnog turističkog prometa koji realiziramo na razini godine. Ono gdje ćemo mi najviše osjetiti posljedice ove krize će biti u ljetnim mjesecima, dakle u srpnju i kolovozu kada mi realiziramo otprilike negdje 50-ak posto svih noćenja. Bit će teško. Neće biti jednostavno, ali imamo itekako priliku da napravimo određene iskorake i da sa svojim cijenama, sa svojim paketima i sa svime onime što nudimo, ne samo odradimo dobro ovu godinu, nego napravimo jako dobre temelje za sljedeću.

Cijelo vrijeme ponavljate da moramo paziti s cijenama. Koliko će one biti presudne za odabir destinacije?

One će biti presudne u potpunosti zato što u situaciji kada ste izgubili jedan veliki dio tržišta, sada će sve mediteranske europske zemlje htjeti nadomjestiti turistički promet koju su izgubili s istoka ili dalekih destinacija. Upravo ovdje u Europi, gdje i mi generiramo, otprilike 80 posto svih turističkih dolazaka i noćenja. Bit će jako velika borba za svakog gosta i to je već sada vidljivo apsolutno, tako da je moj poziv i cijelom turističkom sektoru da sada budemo mudri i da sada ovu situaciju u kojoj imamo i ove rizike i eventualno gubitke koje imamo nekako solidarno podijelimo u cijelom lancu vrijednosti kako bi bili konkurentni s konkurentnim cijenama, jer ako to napravimo, ne samo da ćemo uspjeti sačuvati ovu sezonu, nego ćemo vjerojatno napraviti jako dobre pretpostavke za uspješnu sljedeću turističku godinu.