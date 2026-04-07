Glavina o prozivkama da je pomagao u korupciji u Skijaškom savezu: 'Sramotan pokušaj'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u utorak je "sramotnim" ocijenio "insinuacije" tjednika Nacional da je potpomagao koruptivna djela povezana s Hrvatskim skijaškim savezom, a kao razlog zašto se to radi navodi pokušaj da se uprlja Vladu ne bi li se maknuo fokus s određenih pojedinaca.

"Mislim da je sramotan pokušaj jednog tjednika koji, na temelju insinuacija, donosi zaključak da je ministar u Vladi na određeni način potpomagao koruptivna djela, a bez da su tom ministru postavili jedno jedino pitanje. A postoji vrlo jasan razlog zašto je to napravljeno na taj način - zato što onda niti članka ni te insinuacije ne bi uopće ni bilo", poručio je Glavina uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirajući navode Nacionala da je osobno na samom kraju 2024. odobrio dodatnu i izvanrednu isplatu pola milijuna eura Hrvatskom skijaškom savezu, koje je vodio Vedran Pavlek.

Nacional, pozivajući se na izvore bliske Glavininom Ministarstvu, navodi kako je to izvanredno financiranje izvršeno preko Hrvatske turističke zajednice, a da je odluku o tome donijelo 20. prosinca 2024. Turističko vijeće HTZ-a na čijem je čelu upravo Glavina. Kako navode nadalje, taj je podatak skriven od javnosti. Naime, Vedran Pavlek, pišu, organizirao je izvlačenje desetaka milijuna eura iz državnih budžeta bez jasne kontrole, pomno skrivenih u Godišnjem izvješću HTZ-a ili drugih državnih tvrtki, dok Glavina poručuje kako su svi podaci javno objavljeni.

'Želimo da se situacija rasvijetli'

"Da razjasnim nekoliko činjenica - sve odluke koje se donose na razini Hrvatske turističke zajednice (HTZ), kad govorimo o Godišnjem planu rada, izmjenama Godišnjeg plana rada i izvješćima o provedenim aktivnostima, donose se na tijelima, a ta tijela su Turističko vijeće i Skupština HTZ-a. Turističko vijeće čini 13 osoba, Skupštinu, zajedno sa mnom, 56. Potom se ti dokumenti javno objavljuju na stranicama HTZ-a te se dostavljaju Odboru za turizam", naveo je ministar.

Sve te dokumente može istražiti tko god želi, dodao je naglasivši kako je "zato sramotno ovo što je napravljeno i način na koji se piše".

"Vjerojatno postoji razlog zašto se to radi, a to je da se možda uprlja Vladu ne bi li se maknuo fokus s određenih pojedinaca. Mi smo u potpunosti posvećeni da se cijela ova situacija rasvijetli. Isto tako radimo i na promjeni propisa i podzakonskih akata kako se ovakve stvari više nikada ne bi mogle dogoditi. Ono što nije u fokusu i nije bit, snažno je financiranje sporta od strane Vlade", kazao je.

Glavina je ustvrdio kako nije sporno što HTZ, kao agencija koja ima osnovni zadatak promocije Hrvatske u svijetu, sklapa ugovore o poslovnoj suradnji s cijelim nizom sportskih saveza.

"Ministarstvo turizma i sporta vrši redovni nadzor o utrošenim sredstvima HTZ-a za svaku godinu, sada se radi nadzor za 2025. i sve informacije se mogu dobiti iz svih tih dokumenata koji su javno i transparentno objavljeni", poručio je.

