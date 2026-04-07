USKOK optužio bivšeg načelnika Višnjana: Muljao je na natječajima, evo kolika je šteta

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv bivšeg načelnika Višnjana Angela Matticha osumnjičenog za malverzacije s općinskim natječajima i ugovorima te sumnjivu zamjenu općinskih i privatnih čestica.

Tužiteljstvo je, ne navodeći Mattichev identitet, izvijestilo da bivšeg načelnika Višnjana sumnjiči za zlouporabe položaja i ovlasti.

Objavljeni detalji

Uskok sumnja da je Mattich, od siječnja 2010. do svibnja 2021., kao načelnik općine, ali i vlasnik obrta, raspisao javni natječaj za prodaju i osnivanje prava građena na nekretninama u općinskom vlasništvu. Istodobno je, protivno uvjetima, podnio prijavu na taj natječaj bez prethodne uplate jamčevine.

Potom je Mattich, nastavlja Uskok, donio odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojom je prihvatio vlastitu ponudu, nakon čega je, bez uplaćene jamčevine, kao vlasnik obrta zaključio s općinom ugovor o kupoprodaji i osnivanju prava građenja na općinskoj nekretnini vrijednoj preko 85.000 eura, a koja će se isplaćivati iz ugovorenih godišnjih naknada za pravo građenja. Uskok ističe da Mattich nije imao namjeru plaćati te naknade budući da je do 2020. podmirio iznos od svega 11.000 eura.

Unatoč neispunjenim ugovorenim obvezama i isteku ugovorenih rokova, Mattich je u prosincu 2020. kao vlasnik obrta podnio zahtjev Općinskom vijeću za odgodu početka primjene dijela odredbi ugovora o pravu građenja navodeći kao razlog nemogućnost građenja jer se na nekretnini nalazi dalekovod, a što je znao i prije potpisivanja ugovora.

Tako je od Općinskog vijeća ishodio odgodu primjene ugovora te preuzimanje obveze Općine Višnjan da ukloni zračni dalekovod. Slijedom toga je Mattich u svibnju 2021. sam sa sobom zaključio aneks ugovora o osnivanju prava građenja kojim je definirao da svi ugovoreni rokovi počinju teći od dana uklanjanja zračnog dalekovoda.

Općina navodno oštećena za skoro 50.000 eura

Time je sebi kao vlasniku obrta, naglašava Uskok, osigurao zadržavanje povoljnih ugovornih uvjeta i cijene iz 2010., uz višegodišnju odgodu plaćanja. Tužiteljstvo navodi da si je takvim postupanjem pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 43.952 eura, što je ujedno i iznos za koji je oštećena Općina Višnjan.

Osim toga, Mattich je u lipnju 2020. u ime Općine Višnjan naložio jednom društvu izradu procjene vrijednosti svoje nekretnine, a šest mjeseci kasnije i izradu elaborata s osiguranjem dokaza o zatečenom stanju pošljunčanog puta na dijelu svoje nekretnine, uz procjenu vrijednosti radova vraćanja puta u prvobitno stanje.

Zatim je Općinskom vijeću podnio zahtjev za zamjenu nekretnine u općinskom vlasništvu s dvije nekretnine u njegovom suvlasništvu, pozvavši se pritom na sporazum koji je zaključen između Općine Višnjan i njega kao vlasnika nekretnine o osiguranju zemljišta za izgradnju prometnice kao pravnog temelja za zamjenu nekretnina. Pritom je Mattich znao da sporazumom o zamjeni nije predviđena jedna njegova čestica, kao ni cijela općinska čestica te znajući da su njegove nekretnine niže vrijednosti od onih općinskih.

Nakon što je Općinsko vijeće prihvatilo njegov zahtjev i donijelo odluku o zamjeni nekretnina, Mattich je kao najpovoljnijeg ponuditelja ponovno prihvatio vlastitu ponudu i zaključio ugovor na temelju kojeg je Općinski sud u Pazinu proveo upis prava vlasništva na nekretninu i cijelosti u njegovu korist.

Na opisani način je, stjecanjem protivno sporazumu cijele čestice vrijedne najmanje 1190 eura te razlikom vrijednosti zamijenjenih nekretnina od najmanje 4230 eura, sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 5419 eura na štetu Općine Višnjan, izvijestio je Uskok.

