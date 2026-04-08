Vukovarci ogorčeni: 'Ovo predstavlja ozbiljan udar na integritet natjecanja'

U utorak odigranom 28. kolu SuperSport HNL-a Vukovar i Lokomotiva odigrali su 1-1. Taj rezultat je značajno otežao Vukovarcima pokušaj ostanka u elitnom rangu hrvatskog nogometa, a nakon utakmice je ostalo sudačkih repova.

Naime, Vukovarci su nezadovoljni sudačkom odlukom po kojoj je poništen pogodak Robina Gonzaleza radi zaleđa. Prema Vukovarcima ova je odluka bila neispravna jer VAR nije radio, a ovo nije prva odluka na koju su se Vukovarci bunili.

"HNK Vukovar 1991 izražava krajnju zabrinutost i ogorčenje zbog niza spornih, nedopustivih i teško opravdivih situacija u posljednjim kolima SuperSport HNL‑a, za koje klub smatra da su izravno narušile regularnost natjecanja i utjecale na borbu za ostanak. Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije.

Posebno upozoravamo na događaj iz 28. kola protiv Lokomotive, kada je pogodak Gonzáleza poništen nakon gotovo pet minuta provjere, u trenutku kada je glavna kamera ključna za procjenu zaleđa bila - izvan funkcije. Odluka je donesena isključivo na temelju procjene pomoćnog suca, bez ikakve mogućnosti povlačenja linija, što je standard koji ne bi smio postojati ni u amaterskom nogometu, a kamoli u najvišem rangu hrvatskog sporta.

Ovakvi propusti više se ne mogu nazivati 'pogreškama'. U utakmicama koje izravno odlučuju o ostanku, ovakvi scenariji predstavljaju ozbiljan udar na integritet natjecanja i otvaraju pitanje odgovornosti svih uključenih. HNK Vukovar 1991 stoga zahtijeva hitnu reakciju i konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija i osigurali minimalni profesionalni standardi.

Ne želimo prozivati pojedince, ali nećemo ni šutjeti dok se odluke koje mijenjaju tijek sezone donose u uvjetima koji su ispod svakog kriterija. Klub ostaje fokusiran na teren, fair‑play i borbu do posljednjeg kola, ali istovremeno ne pristaje na okolnosti koje dovode u pitanje regularnost prvenstva i jednak tretman svih klubova," stoji u priopčenju Vukovara nakon utakmice.

Sliku situacije o kojoj se radi pogledajte ispod:

🚨 A Robin Gonzalez goal was overturned for offside in yesterday's 1-1 draw between Vukovar and Lokomotiva, despite the main camera not recording the incident, due to a technical or human error. The decision ultimately relied solely on the assistant referee’s call.



— Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) April 8, 2026

