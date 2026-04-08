ČETVRTFINALE LP /

PSG protiv Liverpoola za nastavak obrane titule europskog prvaka

PSG protiv Liverpoola za nastavak obrane titule europskog prvaka
Foto: Baptiste Autissier/PsnewZ/Bestimage/Profimedia

8.4.2026.
19:59
Sportski.net
Tekstualni prijenos utakmice PSG - Liverpool pratite od 21:00. Također pratimo i "španjolski derbi" između Barcelone i Atletico Madrida.

Četvrtfinale Lige prvaka
8.04
21:00
0
PSG
 
:
0
Liverpool
 

NAJAVA

Utakmica između PSG-a i Liverpoola bit će repriza osmine finala iz prošle sezone. Tada je, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, bolji bio francuski sastav koji je na kraju uzeo "trofej s ušima" i postao drugi francuski klub koji je osvojio titulu prvaka Europe.

Godinu i mjesec dana kasnije Liverpool ima priliku prirediti mini-osvetu u utakmici koja Redsima može spasiti sezonu. Klub iz Engleske trenutno se nalazi u nezahvalnoj situaciji u domaćem prvenstvu gdje je trenutno na petom mjestu prvenstvene ljestvice.

Kada tome dodamo i činjenicu da ih je nedavno Manchester City pobijedio s 4:0 i izbacio iz FA kupa, dolazimo do zaključka da je šesterostrukom prvaku Europe ovo posljednja šansa za trofeje ove sezone na kraju koje ostaju bez najboljeg igrača posljednjih desetak godina Mohameda Salaha.

Hoće li Liverpool uspjeti ili će prvaci Europe nastaviti put ka obrani titule saznajte od 21:00.

S druge strane očekuje nas susret Barcelone i Atletico Madrida. Ova su se dva kluba već nekoliko puta sastajala ove sezone. Barcelona je dobila tri od četiri utakmice, ali je Atleticova pobjeda slađa jer je njome izbacio Katalonce iz kupa. Tko će slaviti ovoga puta također saznajte od 21:00.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia sipao hvalospjeve o Livaji

Liga PrvakaPsgLiverpoolAtletico MadridBarcelona
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
