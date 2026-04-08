Simeone najavio novi susret s Barcelonom: 'Imamo poštovanje, ali puni smo entuzijazma'

Večeras su na rasporedu preostale dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Na Camp Nou slijedi nova epizoda velikog španjolskog obračuna Barcelone i madridskog Atletica.

Svega četiri dana nakon što je Barcelona slavila u prvenstvu i napravila novi korak prema naslovu prvaka. Bit će ovo već peti susret Barcelone i Atletica ove sezone, nakon što su Madriđani još ranije zbacili Barcelonu u dvije utakmice polufinala Kupa Kralja.

"Znamo gdje smo, znamo protiv koga ćemo igrati, imamo veliko poštovanje prema njima, ali puni smo entuzijazma. Moramo nastaviti dalje i, bez obzira na to tko je s druge strane, moramo ići naprijed," rekao je trener Atletica Diego Simeone.

Susret je najavio i trener Barcelone Hansi Flick:

"Atlético je čvrsta momčad. Imaju pravi stav, veliki intenzitet i brze, sjajne igrače na terenu. Vidjeli smo to i u subotu - odmarali su dosta igrača, ali je kvaliteta i dalje bila vrlo visoka"

U drugoj utakmici sastati će se PSG i Liverpool.