Ovaj tjedan gledatelji će uživati sa zagorskom ekipom, a prva kuha Biserka

Novi tjedan 'Večere za 5' gledatelje vodi u Zagorje, a prvi dan za ekipu će u Zlatar Bistrici kuhati umirovljenica Biserka. U goste joj stižu krojačica Đurđica, umirovljenik Ivan, voditeljica trgovine Ivana i umirovljenica Danica.

„Kuham cijeli život. Kako sam se udala od onda kuham. Sve poslove radim koji se rade u našem Zagorju“, ponosno kaže današnja domaćica i naglašava: „U 'Večeru za 5' sam se prijavila isključivo zbog toga da pokažem kako su jeli naši stari, naša tradicijska zagorska jela jer to polako ide sve u zaborav. Ja sam jako ponosna na našu zagorsku tradiciju i na naš kajkavski jezik“, otkriva Biserka i zaključuje: „Najviše volim svoju djecu i unuke, a onda svoje Zagorje.“

Sastojci s kojima će Biserka pripremiti svoju večeru potvrđuju da će se na jelovniku naći zagorski specijaliteti - bučino ulje, krumpir, svinjska vratina, krpice, špek, pekmez od šljiva i orasi.

„Fino. Sve sami domaći sastojci, na tome smo odrasli“, reći će Đurđica, a Ivan dodati: „Kao svaki pravi Zagorec najviše se veselim svinjskoj vratini.“

