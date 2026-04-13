FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČERA ZA PET /

Ovaj tjedan gledatelji će uživati sa zagorskom ekipom, a prva kuha Biserka

Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu

13.4.2026.
13:07
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Novi tjedan 'Večere za 5' gledatelje vodi u Zagorje, a prvi dan za ekipu će u Zlatar Bistrici kuhati umirovljenica Biserka. U goste joj stižu krojačica Đurđica, umirovljenik Ivan, voditeljica trgovine Ivana i umirovljenica Danica.

Foto: RTL

„Kuham cijeli život. Kako sam se udala od onda kuham. Sve poslove radim koji se rade u našem Zagorju“, ponosno kaže današnja domaćica i naglašava: „U 'Večeru za 5' sam se prijavila isključivo zbog toga da pokažem kako su jeli naši stari, naša tradicijska zagorska jela jer to polako ide sve u zaborav. Ja sam jako ponosna na našu zagorsku tradiciju i na naš kajkavski jezik“, otkriva Biserka i zaključuje: „Najviše volim svoju djecu i unuke, a onda svoje Zagorje.“

Foto: RTL

Sastojci s kojima će Biserka pripremiti svoju večeru potvrđuju da će se na jelovniku naći zagorski specijaliteti - bučino ulje, krumpir, svinjska vratina, krpice, špek, pekmez od šljiva i orasi.

„Fino. Sve sami domaći sastojci, na tome smo odrasli“, reći će Đurđica, a Ivan dodati: „Kao svaki pravi Zagorec najviše se veselim svinjskoj vratini.“

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

VeČera Za 5RtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike