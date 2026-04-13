IGRA CHEFOVA

Sandra iz Kolumbije žiri pokušala osvojiti okusima svog rodnog kraja: Pronašli su zamjerku
Foto: RTL Promo

U novom kulinarskom showu Igra chefova na RTL-u gledatelji su večeras upoznali kandidatkinju Sandru iz Kolumbije koja je chefovima odlučila pripremiti tradicionalno kolumbijsko jelo

13.4.2026.
22:51
Na RTL-u večeras je počeo novi kulinarski show "Igra chefova", a jedna od kandidatkinja koje smo večeras upoznali simpatična je Sandra iz Kolumbije

Naime, Sandra je Kolumbiju odlučila Hrvatskom zamijeniti zbog ljubavi: "Zaljubljena sam u Hrvatsku, svoju svekrvu i svojega muža, naravno", objasnila je Sandra koju je u show dopratila upravo svekrva koja joj je, kako kaže, poput majke u Hrvatskoj. 

Chefovima Tiboru Valinčiću, Toniju Bobanu i Stivenu Vuniću Sandra je odlučila pripremiti škampe u umaku od kokosa i povrća s rižom, tradicionalno jelo za pacifički dio Kolumbije. Međutim, jelo nije osvojilo naše chefove.

"Nisam baš nešto impresioniran", rekao je chef Tibor komentirajući kako se umak nije zgusnuo te kako okusi nisu bili izbalansirani te zaključivši kako je škamp trebao biti zvijezda tanjura, što se nije dogodilo: "Ideja iza jela nije mi pogođena."

Premda je iskreno željela proći, to se ipak nije dogodilo. Sandra je dobila samo jedan nož, i to od chefa Stivena, dok su chefovi Toni i Tibor ipak presudili kako je za Sandru natjecanje završilo već na audiciji.

"Nisam previše tužna. Poštujem njihovu odluku. Nastavit ću kuhati i nastojat ću se poboljšati. Vidjet ćemo se nagodinu", pozitivno je zaključila kandidatkinja Sandra.

Ne propustite novu epizodu "Igre chefova" sutra od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
