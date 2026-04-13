Sandra iz Kolumbije žiri pokušala osvojiti okusima svog rodnog kraja: Pronašli su zamjerku

Na RTL-u večeras je počeo novi kulinarski show "Igra chefova", a jedna od kandidatkinja koje smo večeras upoznali simpatična je Sandra iz Kolumbije.

Naime, Sandra je Kolumbiju odlučila Hrvatskom zamijeniti zbog ljubavi: "Zaljubljena sam u Hrvatsku, svoju svekrvu i svojega muža, naravno", objasnila je Sandra koju je u show dopratila upravo svekrva koja joj je, kako kaže, poput majke u Hrvatskoj.

Chefovima Tiboru Valinčiću, Toniju Bobanu i Stivenu Vuniću Sandra je odlučila pripremiti škampe u umaku od kokosa i povrća s rižom, tradicionalno jelo za pacifički dio Kolumbije. Međutim, jelo nije osvojilo naše chefove.

"Nisam baš nešto impresioniran", rekao je chef Tibor komentirajući kako se umak nije zgusnuo te kako okusi nisu bili izbalansirani te zaključivši kako je škamp trebao biti zvijezda tanjura, što se nije dogodilo: "Ideja iza jela nije mi pogođena."

Premda je iskreno željela proći, to se ipak nije dogodilo. Sandra je dobila samo jedan nož, i to od chefa Stivena, dok su chefovi Toni i Tibor ipak presudili kako je za Sandru natjecanje završilo već na audiciji.

"Nisam previše tužna. Poštujem njihovu odluku. Nastavit ću kuhati i nastojat ću se poboljšati. Vidjet ćemo se nagodinu", pozitivno je zaključila kandidatkinja Sandra.

