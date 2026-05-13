Najveći neprijatelj Reala potvrdio Pérezove riječi: 'Svake godine se igrači posvađaju'

Predsjednik Reala Florentino Perez ponovno je izazvao veliku pažnju španjolske sportske javnosti nakon konferencije za medije na kojoj je komentirao aktualna događanja unutar kluba i odnose među igračima. Posebno se osvrnuo na navodne sukobe u svlačionici između Aureliena Tchouaménija i Federica Valverdea, poručivši kako su takve situacije normalne u profesionalnom nogometu.

„Ovdje sam 26 godina i nije prošla nijedna sezona bez sukoba među igračima. Takve stvari ostaju unutar kluba. Svake godine netko se posvađa, ali to je dio sporta i na kraju sve ostane iza njih“, izjavio je Perez.

Njegove riječi ubrzo su izazvale reakcije u španjolskim medijima, a oglasio se i bivši branič Barcelone Gerard Piqué tijekom prijenosa Kings Leaguea.

„Florentino je rekao da se svake godine igrači potuku u svlačionici. Nisam to vidio, ali sam pročitao. Ljudi se svake godine sukobljavaju i to je normalno“, rekao je Piqué.

Bivši španjolski reprezentativac zatim je dodatno komentirao cijelu situaciju te se osvrnuo na razliku između ozbiljnih incidenata i manjih sukoba među sportašima.

„Nikada se u životu nisam ozbiljno potukao. Jedno je kada nekoga udariš palicom za golf, kao što se dogodilo u slučaju Arbeloe, a nešto sasvim drugo je manji sukob kakav sam ja imao. To je prijateljska svađa“, izjavio je Piqué.

Njegova izjava odnosi se na ranije komentare vezane uz incident iz 2007. godine tijekom razdoblja u Liverpoolu, kada je Craig Bellamy fizički napao Johna Arnea Riisea nakon sukoba među suigračima.