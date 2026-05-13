U Realu se trese kuća na najjače: Pojavio se protukandidat koji ruši Pereza

Građevinski poduzetnik Florentino Perez, koji 22 godine predsjeda Real Madridom, mogao bi prvi put od 2004. godine imati protukandidata na predsjedničkim izborima.

Nakon što nogometna momčad nije uspjela osvojiti niti jedan trofej ove sezone, a nervoza unutar svlačionice je eskalirala međusobnom tučnjavom veznih igrača Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, što su mediji nazvali "kaosom", a klub "ruševinom", 79-godišnji Perez je u utorak održao izvanrednu konferenciju za medije.

No, na njoj nije govorio o nogometu nego se iznenađujuće žestoko obrušio na novinare, radikalne navijače, preprodavače ulaznica, suce i organizatora španjolskog prvenstva La Ligu.

Ustvrdio je da se preko medija vodi "orkestrirana kampanja" protiv njega putem koje ljudi iz sjene žele preuzeti "najbolji klub na svijetu".

"Taj gospodin koji razgovara s elektroenergetskim kompanijama i koji ima južnoamerički naglasak, neka se javi. Meksički naglasak. Kažu da smo vrlo loši, da smo diktatura. Neka se natječe na izborima taj gospodin o kojem govorimo i svi koji to žele", rekao je najavivši prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani u iduća dva tjedna.

Perez se ovim riječima referirao na 37-godišnjeg Enriquea Riquelmea Vivesa, izvršnog predsjednika Cox Energy, španjolske solarne fotonaponske kompanije koja je započela s aktivnostima 2014. i trenutno ima urede i projekte u Meksiku, Čileu, Panami, Kolumbiji i Španjolskoj.

Poduzetnik rođen u Alicanteu veliki je navijač Real Madrida, a na scenu je stupio 2021. uoči tadašnjih izbora u klubu. Bio je predstavljen u medijima kao član Real Madrida s više od 20 godina i s namjerom da predstavi alternativu, ali na kraju nije poduzeo taj korak.

Perez je te 2021. dobio novi mandat bez da je imao protukandidata. U siječnju 2025. opet se nitko drugi nije javio pa je dobio novi četverogodišnji mandat na čelu kluba.

Real Madrid je pod njegovim vodstvom osvojio 37 nogometnih trofeja, od čega sedam Liga prvaka, te 29 košarkaških. Obnovio je stadion, financijski stabilizirao klub te ga učinio jednim od najpoželjnijih mjesta za nogometaše i košarkaše.

Zapeli projekti

No, u posljednje dvije godine Perezu neki projekti nisu išli kako je zamislio.

Nogometaši su posljednji pehar podigli u prosincu 2024. osvojivši Interkontinentalni kup, dok je najveći rival Barcelona osvojila zadnja dva prvenstva. Pritom je bio potrošen trener Xabi Alonso, a niti njegova zamjena Alvaro Arbeloa nije uspio promijeniti dinamiku.

Perezov projekt Superlige, natjecanja najbogatijih klubova Europe, nije zaživio, a klub je na sudu u sporu sa susjedima oko obnovljenog stadiona, jer se žale na buku tijekom održavanja koncerata.

Medijski napisi nakon nedjeljnog poraza 0-2 od Barcelone, gdje je spomenuto da se ne pojavljuje u javnosti, moguće i zbog zamora, pobudili su u njemu osjećaj da ga se želi maknuti premda mu mandat traje još tri godine.

Enrique Riquelme Vives priprema svoju kandidaturu, podržanu od strane nekolicine klupskih igračkih legendi i nekoliko svjetskih vodećih banaka, izvijestile su u srijedu internetske novine El Confidencial. Sam Vives nije se oglasio.

Kandidat za predsjednika Real Madrida mora biti Španjolac i minimalno 20 godina član kluba. Privatnom imovinom mora jamčiti za 15 posto proračuna kluba, koji trenutno iznosi 1,2 milijarde eura. Netko tko razmišlja o kandidaturi mora dakle u idućih deset dana osigurati 187 milijuna eura, što može napraviti zajedno s više osoba. Taj iznos služi kao jamstvo stabilnog upravljanja klubom, odnosno bio bi iskorišten ukoliko Real Madrid upadne u financijske probleme.

Florentino Perez je predsjednik građevinske i inženjerske kompanije ACS koja zapošljava 167.803 radnika. Godine 2000. postao je predsjednik Real Madrida osvojivši 55 posto glasova članova, nakon što pet godina ranije nije uspio pobijediti. Godine 2004. opet je pobijedio s 94 posto glasova, a onda je 2006. odstupio. Tada je predsjedanje preuzeo pravnik Jose Luis Calderon do 2009.

Perez se te godine vratio na novim izborima, no jedini je ponudio traženo financijsko jamstvo, čime je bio jedini kandidat. Tako je ostalo sve do danas.

U utorak je rekao da ima podršku gotovo svih 100.000 članova Real Madrida, a novim reizborom s istom upravom želi učvrstiti svoju poziciju.

"Opsesija mi je bdjeti nad klubom kako bi i dalje bio u vlasništvu svojih članova", poručio je.