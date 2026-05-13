Krema hrvatskog nogometa je na Opus Areni! Dalić se rukovao s Turudićem, a tu je i jedan ministar

Zlatko Dalić nalazi se na tribinama Opus Arene gdje prati finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između GNK Dinamo Zagreb i HNK Rijeka. Hrvatski izbornik pritom promatra igrače koji bi mogli konkurirati za mjesto na popisu reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U jednom trenutku se i rukovao s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. Na tribinama je viđen i ministar obrane Ivan Anušić koji je baš iz Osijeka.

Uz njega, na stadionu su prisutni i predstavnici oba kluba, kao i čelnici Hrvatskog nogometnog saveza te organizatori završnice kupa. Uoči početka utakmice održan je i službeni ručak na kojem su sudjelovali predstavnici Dinama, Rijeke, HNS-a i domaćina finala.