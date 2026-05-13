Procurili detalji oko Dalićevog popisa za Mundijal, jedna stvar posebno privlači pažnju

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dostavio je FIFA-i širi popis igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo koje za mjesec dana počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Iako je popis predan u skladu s pravilima, javnosti zasad nije otkriven.

Preliminarni popis kandidata Dalić će predstaviti u ponedjeljak, 18. svibnja, u 12 sati u zagrebačkoj Pivani u Ilici 222. Na istom događaju medijima će se obratiti i izbornik hrvatske U-17 reprezentacije Marijan Budimir povodom okupljanja kadetske vrste za nadolazeće UEFA Europsko prvenstvo.

Na proširenoj listi nalazi se između 35 i 55 nogometaša, a riječ je o popisu koji služi kao osnova za konačan izbor putnika na Mundijal. FIFA ne obvezuje saveze ni izbornike da ga javno objave pa su u HNS-u odlučili zadržati ga internim.

Prvi službeni popis igrača koji dolaze na pripreme bit će poznat sljedećeg ponedjeljka. Iako na Svjetsko prvenstvo može povesti najviše 26 igrača, očekuje se da će na pripremama biti veći broj reprezentativaca. Završni popis za turnir trebao bi biti objavljen 1. lipnja.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja susretom Meksika i Južne Afrike, što će ujedno biti i svojevrsna repriza otvaranja SP-a 2010. godine. Hrvatska svoj prvi nastup u skupini ima 17. lipnja, kada će igrati protiv Engleske.