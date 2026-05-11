briga za 'furiju'

Drama pred Svjetsko prvenstvo: Nico Williams napustio teren u suzama, oglasio se klub

Drama pred Svjetsko prvenstvo: Nico Williams napustio teren u suzama, oglasio se klub
Foto: Ibai Tudanca/imago sportfotodienst/Profimedia

"Nico Williams je zadobio umjereno istegnuće tetive lijeve noge," navodi baskijski klub

11.5.2026.
19:35
Sportski.net
Ibai Tudanca/imago sportfotodienst/Profimedia
Krilni napadač španjolske nogometne reprezentacije i Athletic Bilbaoa Nico Williams (23) trebao bi biti spreman do početka Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku usprkos ozljedi koljena koju je zadobio u nedjelju.

Williams je ozlijedio koljeno u nedjeljnom susretu protiv Valencije. Mladi Španjolac bio je vidno uznemiren kada je u 36. minuti napuštao teren, a očekuje se kako će s travnjaka izostati tri tjedna.

"Nico Williams je zadobio umjereno istegnuće tetive lijeve noge," navodi baskijski klub.

Williams je debitirao za španjolsku reprezentaciju u rujnu 2022. u dobi od 20 godina. Postigao je šest golova u 30 nastupa, uključujući dva tijekom španjolskog pohoda na Europsko prvenstvo 2024. godine.

Ove sezone je za Athletic Bilbao postigao šest golova uz sedam asistencija u 32 utakmice.

"Furija" otvara SP-a 15. lipnja protiv Zelenortskih Otoka u Atlanti, šest dana kasnije igrat će protiv Saudijske Arabije u istom gradu, a skupinu će zatvoriti protiv Urugvaja 26. lipnja u meksičkom Zakopanu.

Nico WiliamsšpanjolskaSvjetsko PrvenstvoSp 2026.Ozlijeda
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
