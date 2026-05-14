Omiljena nepo beba izrasla je u pravu ljepoticu: Kći Gwyneth Paltrow nadmašila je i slavnu mamu

Apple Martin, kći Gwyneth Paltrow (53) i Chrisa Martina (49), slavi 22. rođendan, a posljednjih godina sve više privlači pažnju javnosti vlastitim uspjesima. Nakon odrastanja pod povećalom medija zbog slavnih roditelja i neobičnog imena koje je nekoć izazvalo veliku pomutnju, Apple je nedavno diplomirala na prestižnom sveučilištu Vanderbilt, gdje je studirala pravo, povijest i društvo. Ponosni roditelji podržali su je na svečanoj dodjeli diploma u Nashvilleu.

Osim akademskog uspjeha, Apple je postala i novo lice modnog svijeta. Veliku pažnju privukla je pojavljivanjima na Chanelovoj reviji u Parizu te na elitnom Le Bal des Débutantes, gdje je zablistala u Valentino haljini. Naslijedila je i očev glazbeni talent pa je sudjelovala u stvaranju nekoliko Coldplayevih pjesama, a sve češće se nagađa kako bi upravo umjetnost i zabava mogli obilježiti njezinu buduću karijeru.