PUNI 22.

Omiljena nepo beba izrasla je u pravu ljepoticu: Kći Gwyneth Paltrow nadmašila je i slavnu mamu

Omiljena nepo beba izrasla je u pravu ljepoticu: Kći Gwyneth Paltrow nadmašila je i slavnu mamu
Foto: Scott Wintrow/Getty images/Profimedia
Apple Martin, kći Oscarom nagrađene glumice Gwyneth Paltrow i frontmena benda Coldplay Chrisa Martina, danas slavi svoj 22. rođendan.
Apple Martin, kći Gwyneth Paltrow (53) i Chrisa Martina (49), slavi 22. rođendan, a posljednjih godina sve više privlači pažnju javnosti vlastitim uspjesima. Nakon odrastanja pod povećalom medija zbog slavnih roditelja i neobičnog imena koje je nekoć izazvalo veliku pomutnju, Apple je nedavno diplomirala na prestižnom sveučilištu Vanderbilt, gdje je studirala pravo, povijest i društvo. Ponosni roditelji podržali su je na svečanoj dodjeli diploma u Nashvilleu.

Osim akademskog uspjeha, Apple je postala i novo lice modnog svijeta. Veliku pažnju privukla je pojavljivanjima na Chanelovoj reviji u Parizu te na elitnom Le Bal des Débutantes, gdje je zablistala u Valentino haljini. Naslijedila je i očev glazbeni talent pa je sudjelovala u stvaranju nekoliko Coldplayevih pjesama, a sve češće se nagađa kako bi upravo umjetnost i zabava mogli obilježiti njezinu buduću karijeru.

14.5.2026.
11:30
Hot.hr
Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
