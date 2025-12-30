Kakva majka, takva kći: Nasljednica glumice Gwyneth Paltrow oduševila izgledom, a evo i zašto

Na glamuroznoj premijeri dugo očekivanog filma Marty Supreme u New Yorku, slavna glumica Gwyneth Paltrow (53) prošetala je crvenim tepihom u pratnji svoje djece – kćeri Apple Martin (21) i sina Mosesa Martina (19). Bila je to rijetka zajednička obiteljska pojava na velikom filmskom eventu, koja je odmah privukla pažnju svjetskih medija.

Na premijeri koja se održala 16. prosinca u New Yorku, Paltrow je izgledala besprijekorno u elegantnoj crnoj haljini s dubokim prorezom, dok je njezina kći Apple privukla poglede jednim vrlo posebnim modnim trenutkom – nosila je vintage haljinu Calvin Klein koju je Gwyneth sama nosila na premijeri filma Emma još davne 1996. godine. Taj potez mnogi su prozvali modnim “twistom” generacija i priznanjem ikoničnom stilu 90‑ih.

Foto: Nancy Kaszerman/zuma Press/profimedia

Tko je Apple Martin?

Apple Blythe Alison Martin rođena je 14. svibnja 2004. u Londonu kao prvo dijete Gwyneth Paltrow i frontmena grupe Coldplay, Chrisa Martina. Iako su mediji pratila njezin život gotovo od rođenja, Apple je posljednjih godina počela graditi vlastiti identitet i karijeru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Apple je imala priliku odrastati u multinacionalnom okruženju, rođena je u Engleskoj, ali odrasla i školovala se u SAD‑u. Nakon završene srednje škole u Kaliforniji, upisala je Vanderbilt University u Nashvilleu, gdje studira društvene znanosti i pravo.

Unatoč tome što nije redovito u žiži javnosti, Apple se pojavila na nekoliko prestižnih modnih i društvenih događaja. Najzvučniji trenutak dosad bio je dolazak na debutantski bal u Parizu (Le Bal des Débutantes) u studenom 2024., gdje je zablistala u custom Valentino haljini.

Foto: Profimedia

Apple je također postala zaštitno lice modnog brenda Self‑Portrait, što je potvrdilo njezin sve veći utjecaj u svijetu mode i mladih influencera.

Osim modnih angažmana, Apple je napravila i glazbeni iskorak. U listopadu 2025. predstavila je svoj prvi singl „Satellites“ u suradnji s rock dvojcem Jade Street, a pjesma je izašla s video materijalom snimljenim u Nashvilleu.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu