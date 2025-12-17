Prepoznajete li čija je kći ova ljepotica? Nevjerojatno nalikuje poznatoj mami

Holivudska glumica Gwyneth Paltrow (53) pojavila se na njujorškoj premijeri filma Marty Supreme u posebnom društvu – na crvenom tepihu pridružila su joj se njezina djeca, kći Apple Martin (21) i sin Moses Martin (19), koje je dobila u braku s frontmenom Coldplaya Chrisom Martinom (48).

No večer je obilježila jedna stvar o kojoj danas bruji cijeli svijet: nevjerojatna sličnost majke i kćeri. Apple, koja ima 19 godina, mnoge je ostavila bez riječi jer je izgledala gotovo identično svojoj slavnoj majci iz devedesetih.

Foto: Steven Bergman/aff-usa.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je nosila legendarnu Calvin Klein haljinu koju je Gwyneth nosila još 1996. godine na premijeri filma Emma. Upravo taj modni detalj dodatno je pojačao dojam da se povijest ponavlja – samo u novoj generaciji.

'Gwyneth iz mlađih dana'

Gwyneth je ovoga puta odabrala elegantnu baršunastu haljinu iz Valentino Haute Couture kolekcije, a majka i kći zajedno su izgledale poput modne kampanje. Fotografije s crvenog tepiha brzo su preplavile društvene mreže, uz komentare kako je Apple “kopija majke” i “Gwyneth iz mlađih dana”.

Foto: Steven Bergman/aff-usa.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Sin Moses, koji također ima 19 godina, stajao je uz njih nešto suzdržanijeg izraza lica, no mnogi su se složili kako je to sasvim razumljivo za jednog tinejdžera na glamuroznom događaju.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

S bivšim ostala u dobrim odnosima

Podsjetimo, Gwyneth Paltrow i Chris Martin bili su u braku od 2003. do 2016. godine, a i nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima te zajednički odgajali djecu, daleko od skandala. Iako Apple i Moses rijetko istupaju u javnosti, ovakvi trenuci jasno pokazuju da su odrasli – i da je barem jedno sigurno: geni u obitelji Paltrow-Martin itekako su odradili svoje.

