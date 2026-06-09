Zlatni zubi, perike, majčino mlijeko, žive ribice... Pogledajte što sve ljudi ostavljaju u taksiju

Telefoni, novčanici i ključevi su među predmetima koji se najčešće zaboravljaju u prtljažnicima Ubera, kaže tvrtka za prijevoz putnika. Međutim, na listi koju Uber objavljuje već 10. godinu, ispada da ljudi zaboravljaju puno čudnije stvari.

Među trendovima ove godine, sve više putnika ostavljalo je Labubu, široko popularne kolekcionarske lutke, kao i predmete za fitness i vježbanje, vape i e-cigarete, te začudo - zube, piše ABC News.

Uber je izjavio da uvodi promjene u svoju aplikaciju kako bi korisnicima pomogao lakše pronaći nestale predmete. Nova značajka omogućuje korisnicima da prijave izgubljene predmete u aplikaciji i zatraže povratno putovanje od svog vozača kako bi im se predmet vratio. Nova značajka sada je dostupna u Kaliforniji, Teksasu, Pennsylvaniji, Washingtonu D.C.-u, Georgiji, Minnesoti i Massachusettsu. Tvrtka planira uvesti je diljem SAD-a do kraja godine.

U galeriji pogledajte najzanimljivije predmete ostavljene u vozilima.