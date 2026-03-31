SUV koji ruši predrasude: Izgleda skromno, ali iznutra skriva pravu tehnološku zvijer

Geely, vlasnik brendova poput Volva i Lotusa, na hrvatsko tržište donosi električni SUV EX5, koji skriva vrhunsku tehnologiju ispod nenametljivog dizajna.

Iako izvana ne odskače, unutrašnjost oduševljava kvalitetom materijala, prostranošću i luksuzom, uz udobna sjedala s masažom i veliki zaslon.

U vožnji je udoban i agilan zahvaljujući Lotusovom utjecaju, s 218 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 7,1 sekundi. Mane su doseg od 350–400 km i podupravljanje pri oštrijoj vožnji. Ističu se sigurna LFP baterija, brzo punjenje i vrhunski audio sustav.

Za 42.990 € nudi bogatu opremu i dugo jamstvo. EX5 ruši predrasude o kineskim autima i nudi odličan omjer cijene i kvalitete.

