Proslavio 20., ali bez braće i sestara? Ovako se mijenjao tihi nasljednik Trumpova prezimena

Barron Trump, najmlađi sin DonaldaTrumpa (79) i Melanije Trump (55), 20. ožujka proslavio je svoj 20. rođendan, a javnost sve više intrigira njegova transformacija, od dječaka iz Bijela kuća do visokog i samozatajnog mladića koji rijetko istupa u javnosti.

I dok se godinama držao podalje od reflektora, posljednjih mjeseci sve češće se govori o njegovom odnosu s ostatkom obitelji. Prema najnovijim navodima stranih medija, Barron na proslavu rođendana navodno nije pozvao stariju braću i sestre - Ivanku Trump, Donalda Trumpa Jr. i Erica Trumpa dok je među uzvanicima bila Tiffany Trump.

Izvori tvrde kako to nije slučajnost te da odnosi među njima nisu bliski, što dodatno potiče nagađanja o obiteljskim napetostima.

I dok Barron odrasta daleko od očiju javnosti, njegova transformacija, fizička, ali i životna, sve više privlači pažnju, a detalji iz privatnog života dodatno raspiruju interes javnosti.