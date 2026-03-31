Tko je supruga brazilskog kapetana? Ljepotica koja je više od 'žene nogometaša'

Dok se hrvatska nogometna reprezentacija večeras sprema za dvoboj protiv Brazila, pažnja dijela javnosti usmjerena je i izvan terena na suprugu brazilskog kapetana Marcosa Aoása Corrêa (31), Carol Cabrino (32).

Ova Brazilka nije samo partnerica nogometne zvijezde, već i uspješna pjevačica, influencerica i poduzetnica koja je izgradila vlastiti identitet. Njihova ljubavna priča traje godinama, a zajedno su stvorili obitelj i život između Brazila i Europe.

Carol Cabrino često dijeli trenutke iz privatnog života, ali i profesionalne projekte, zbog čega je postala jedno od najprepoznatljivijih lica među suprugama nogometaša, žena koja uspješno balansira između glamura, karijere i majčinstva.