Čak 60.000 svjetlećih pisanica krasi imanje Salaj: Pogledajte najljepšu uskrsnu bajku

Imanje obitelji Salaj u Grabovnici, poznato po Božićnoj priči, a s dolaskom proljeća ponovno se pretvara u bajkovitu destinaciju. Manifestacija "Uskrsna čarolija svjetla by Salaj" održava se do 6. travnja 2026. te je jedinstven spoj tradicije i spektakularnih svjetlosnih instalacija koje privlače tisuće posjetitelja.

Središnji motiv manifestacije je više od 60.000 svjetlećih pisanica koje nakon sumraka stvaraju nezaboravan vizualni dojam. Uz njih, imanje krase i brojne druge instalacije s motivima zečeva, pilića i ostalih simbola Uskrsa.

Događaj je prilagođen svim generacijama. Najmlađe očekuju kreativne radionice, popularna potraga za uskršnjim jajima i tradicionalne igre, dok se odrasli mogu okrijepiti uz bogatu gastronomsku ponudu domaćih specijaliteta, jela s roštilja i slastica.