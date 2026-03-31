Sportska ikona ima račun na OnlyFansu: 'Osjećam se dobro zbog toga i zarađujem više nego ikad'

Alysha Eveline Newman (31) je kanadska atletičarka koja se natječe u skolu s motkom. Osvajačica je brončane olimpijske medalje i zlatne medalje na Igrama Commonwealtha, te drži kanadski nacionalni rekord i rekord Igara Commonwealtha u skoku s motkom za žene. No, ništa to ne bi bilo neobično da Alysha Eveline Newman nema otvoren račun na OnlyFansu.

Nekoliko tjedana prije Olimpijskih igara u Tokiju Alysha Newman odlučila je otvoriti profil na OnlyFansu i tim je potezom šokirala sportski svijet. OnlyFans je online platforma namijenjena odraslima, na kojoj korisnici često dijele eksplicitne fotografije i videozapise uz naplatu, a u posljednje vrijeme sve joj se češće pridružuju i poznate sportašice i glumice.

"Kada, ako ne sada? Ako ne pomičemo granice i rušimo barijere, to nam neće donijeti ništa dobro u stvaranju vlastite osobnosti. Cijeli život sam kao sportašica rušila te barijere, sad sam dobila mogućnost da pokažem i drugu stranu, kao žena", napisala je Alysha Eveline Newman kad je otvorila račun na OnlyFansu. To je napravila, između ostalog i kako bi povećala svoje prihode, ali ne samo zbog toga...

U intervjuu za Bild 2024. otkrila je što ondje objavljuje:

"Objavljujem puno svojih treninga, govorim o prehrani i dajem savjete i trikove. Zarađujem onime što objavljujem, morate se prijaviti da biste saznali. To me čini samouvjerenom i osjećam se dobro zbog toga. Naravno, mnogi ljudi imaju predrasude kada pomisle na OnlyFans. Ne mogu im promijeniti mišljenje, ali ova web stranica me povezala s brojnim obožavateljima. Ne smeta mi što drugi misle o tome. Ja sam ono što jesam i to dobro radim", poručila je Newman.

Nedavno je Alysha Eveline Newman privremeno suspendirana zbog kršenja antidopinških propisa. Alysha je putem Instagrama zanijekala korištenje nedopuštenih sredstava, naglasivši da je oduvijek čista sportašica te da se radi o administrativnom propustu u sustavu praćenja lokacije.

Tko je Alysha Newman?

Kanađanka Alysha Newman postala je jedna od najvećih priča Olimpijskih igara u Parizu, i to ne samo zbog sportskog uspjeha. Osvojivši brončanu medalju u skoku s motkom, postala je prva žena u povijesti svoje zemlje s olimpijskim odličjem u toj disciplini. Njezin skok od 4,85 metara postavio je i novi kanadski rekord. Ipak, ono što je uslijedilo - slavlje koje je postalo viralno i njezina otvorenost o zaradi na platformi OnlyFans - pretvorilo ju je u globalni fenomen koji prkosi stereotipima o profesionalnim sportašicama.

Put do vrha popločan ozljedama

Priča Alyshe Newman priča je o ustrajnosti. Rođena 1994. godine u Londonu, u kanadskoj pokrajini Ontario, svoj sportski put započela je u gimnastici. Međutim, teška ozljeda leđnog kralješka s trinaest godina prisilila ju je da napusti sport koji je voljela. Nakon godinu dana pauze, tijekom koje je razmišljala o hokeju na ledu i ronjenju, pronašla je novi poziv u atletici. Zbog gimnastičarske pozadine, treneri su je usmjerili prema skoku s motkom, disciplini koja zahtijeva snagu, akrobatiku i hrabrost.

Njezin talent brzo je došao do izražaja tijekom studija u Sjedinjenim Državama. Prvo na Sveučilištu Eastern Michigan, a potom i na Sveučilištu u Miamiju, gdje je diplomirala kineziologiju, Newman je šest puta osvajala status "All-American" sportašice. Već 2016. godine, preskočivši 4,60 metara, srušila je kanadski nacionalni rekord i najavila veliku karijeru.

Ipak, prijelaz u profesionalne vode bio je sve samo ne lagan. Na svojim prvim Olimpijskim igrama u Riju 2016. nije uspjela ući u finale. Uslijedile su godine ispunjene usponima i padovima. Osvojila je zlato na Igrama Commonwealtha 2018., postavivši rekord natjecanja, ali su je ozljede neprestano usporavale. Puknuće patelarne tetive, uništene motke tijekom putovanja i težak potres mozga koji je zadobila 2021. nakon pada u hotelskoj kupaonici ozbiljno su ugrozili njezinu karijeru. Na Olimpijskim igrama u Tokiju, koje su održane 2021., nije uspjela zabilježiti ispravan skok u kvalifikacijama. Kasnije je priznala da je nastupila unatoč posljedicama potresa mozga zbog obveza prema sponzorima.

Niz razočaravajućih rezultata doveo je do toga da je kanadski atletski savez 2022. razmatrao smanjenje njezina financiranja. Newman se uspješno žalila na tu odluku, a Pariz 2024. postao je kulminacija njezine borbe. Ulaskom u finale prvi put nakon 2019. godine, a zatim i osvajanjem bronce s novim nacionalnim rekordom, dokazala je da se nikada nije prestala boriti. "Nikad nisam odustala od sebe. Čak i kad je bilo teško, zadržala sam osmijeh. A to je ogromna stvar", izjavila je nakon povijesnog uspjeha.

OnlyFans kao alat za neovisnost i osnaživanje

Dok je njezina sportska karijera bila puna neizvjesnosti, Alysha Newman pronašla je način da osigura financijsku stabilnost i preuzme kontrolu nad vlastitim imidžem. Poput mnogih kanadskih sportaša, od države je primala svega 21.000 dolara godišnje, što je nedovoljno za pokrivanje troškova putovanja, treninga i života na vrhunskoj razini. Rješenje je pronašla na platformi OnlyFans, gdje korisnici plaćaju mjesečnu pretplatu za pristup ekskluzivnom sadržaju.

"S OnlyFansom sam počela ostvarivati prihode kakve nikad prije nisam vidjela. To je kao da imate zaista sjajne sponzore", objasnila je u dokumentarcu Big Feminine Energy. Njezina odluka, međutim, nije bila isključivo financijske prirode. Radilo se o vlasništvu nad vlastitim brendom. Newman je godinama bila suočena s pokušajima da je se svrsta u ladice - ili sportašica ili model, ili ozbiljna ili ženstvena. "Odlučila sam da ne moram birati. Mogu se definirati pod vlastitim uvjetima", poručila je.

Svjesna stigme koja okružuje platformu, često povezanu s eksplicitnim sadržajem, Newman naglašava da njezini profili ne sadrže golotinju. Umjesto toga, s obožavateljima dijeli scene s treninga, savjete o prehrani te ekskluzivni uvid u svoj život.

"Uvijek su me pokušavali seksualizirati zbog mog izgleda i opreme u kojoj se natječem. Odlučila sam sama upravljati tim aspektom svog brenda", rekla je.

Za nju je to osjećaj moći, a ne objektivizacije.

"Izreka 'izgledaj dobro, osjećaj se dobro' je stvarna. Ako sam na zaletištu i puna sam samopouzdanja, bit će me teško pobijediti."

Odgovor na kritike i novi izazovi

Nakon osvajanja bronce u Parizu, proslavila je plešući pred kamerama, a njezin "twerking" brzo je postao viralan. Kritičari su taj potez protumačili kao jeftinu promociju njezinog OnlyFans računa, no ona je takve optužbe odbacila, tvrdeći da je to bio spontani trenutak sreće i šala s trenerima.

Bez obzira na ishod suspenzije, Alysha Newman već je ostavila neizbrisiv trag. Ona je sportašica koja je pomaknula granice ne samo u svojoj disciplini, već i u načinu na koji sportaši, a pogotovo sportašice, mogu graditi svoje karijere. Svojim primjerom pokazala je da se atletska izvrsnost i poduzetnički duh ne isključuju, te da ženstvenost i snaga mogu biti dva lica istog samopouzdanja koje vodi do olimpijskog postolja.

