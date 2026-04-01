Povratak legende: Uskrsnuće kakvo nitko nije očekivao! Svi detalji novog Freelandera

Nakon više od desetljeća izbivanja, ime Freelander se vraća na automobilsku scenu, no ne na način na koji ga se sjećaju stariji obožavatelji. Ne radi se o novom modelu unutar Land Roverove ponude, već o uskrsnuću imena kao potpuno zasebnog brenda.

U ambicioznom partnerstvu britanskog JLR-a i kineskog tehnološkog diva Chery, rađa se nova marka usmjerena isključivo na elektrificirana vozila koja spaja britansko nasljeđe s najmodernijom kineskom tehnologijom.

Prvi model, najavljen kao robustan i prostran SUV, trebao bi redefinirati očekivanja u segmentu premium obiteljskih terenaca.

Britanski duh i kineska tehnologija

Odluka da Freelander postane samostalan brend strateški je potez kojim JLR želi iskoristiti prepoznatljivost imena, ali istovremeno stvoriti novu liniju proizvoda koja neće biti izravno vezana uz luksuzni imidž Range Rovera ili beskompromisnu terensku sposobnost Defendera. Novi Freelander bit će pozicioniran kao "mainstream luxury" brend, nudeći premium osjećaj i naprednu tehnologiju po pristupačnijoj cijeni.

Cijeli projekt temelji se na suradnji unutar zajedničke tvrtke CJLR (Chery Jaguar Land Rover). Chery osigurava svoju naprednu modularnu platformu za električna vozila, vjerojatno arhitekturu E0X, dok JLR donosi svoje desetljetno iskustvo u dizajnu, inženjeringu i stvaranju premium identiteta. Proizvodnja će se odvijati isključivo u tvornici u Changshuu u Kini, gdje će novi Freelander modeli na proizvodnim trakama zamijeniti dosadašnje modele Discovery Sport i Range Rover Evoque za kinesko tržište.

"Težimo spojiti duh britanskog istraživanja sa snagom kineske tehnologije novih energija, paleći među njima neiscrpnu i transformativnu energiju", izjavio je Wei Lan, izvršni direktor novog brenda, naglašavajući filozofiju koja stoji iza ovog partnerstva.

Hrabar ulazak u novu eru

Službena premijera prvog modela održana je 31. ožujka 2026. godine. Početak prodaje u Kini planiran je za drugu polovicu 2026. godine, dok se dolazak na europsko i druga globalna tržišta očekuje tijekom 2027. godine. Iako službene cijene još nisu potvrđene, procjene govore da će se u Europi kretati u rasponu od 55.000 do 70.000 eura, ovisno o pogonskom sklopu i razini opreme. To ga pozicionira kao konkurenta modelima poput Audija Q7 ili Volva XC90, ali s potencijalno povoljnijom cijenom u odnosu na JLR-ove perjanice.

Novi Freelander predstavlja hrabar i proračunat ulazak u novu eru. Spajanjem prepoznatljivog imena s naprednom i cjenovno konkurentnom kineskom tehnologijom, JLR i Chery stvorili su brend s golemim potencijalom da ponovno osvoji srca vozača diljem svijeta, baš kao što je to učinio njegov legendarni prethodnik krajem devedesetih.

