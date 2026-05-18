Veliki Peh /

Šok za BiH uoči SP-a: Sergej Barbarez ostao bez važnog napadača zbog teške ozljede

Šok za BiH uoči SP-a: Sergej Barbarez ostao bez važnog napadača zbog teške ozljede
Foto: Weis/TEAM2sportphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

18.5.2026.
9:05
Sportski.net
Reprezentacija Bosne i Hercegovine mjesec dana uoči početka Svjetskog prvenstva dočekala je loše vijesti. Napadač Haris Tabaković teško se ozlijedio u posljednjoj utakmici sezone protiv Hoffenheima, koju je njegova momčad uvjerljivo dobila 4:0.

Do ozljede je došlo u 72. minuti susreta nakon duela s braničem Ozanom Kabakom. Naknadni liječnički pregledi potvrdili su najgore sumnje, Tabaković je slomio kost u skočnom zglobu, zbog čega je njegov nastup na Svjetskom prvenstvu završio prije nego što je i počeo.

Prema informacijama portala Klix.ba, Tabaković trenutno ima imobiliziranu nogu u gipsu, a pred njim je dug oporavak. Očekuje se da će pauzirati najmanje tri mjeseca, dok bi u slučaju operativnog zahvata, koji mu liječnici preporučuju, izvan terena mogao biti i do šest mjeseci.

Ova vijest predstavlja ozbiljan udarac za izbornika Sergeja Barbareza, s obzirom na formu u kojoj je Tabaković igrao tijekom cijele sezone. Njegov izostanak bit će velik hendikep za napad reprezentacije na svjetskoj smotri.

Haris Tabaković je u istoj utakmici u kojoj se ozlijedio postigao pogodak u pobjedi od 4:0, čime je zaključio vrlo uspješnu sezonu. U dresu Borussije u Bundesligi zabio je 13 golova i upisao dvije asistencije, dok za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ima 10 nastupa i četiri pogotka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
