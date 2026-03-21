Počelo je! Velika aviokompanija otkazuje pet posto planiranih letova: 'Puni raspored bit će tek najesen'

United Airlines, jedna od najvećih američkih aviokompanija, u petak je objavila da će zbog rasta cijene goriva otkazati pet posto letova planiranih za ovu godinu.

"Kad bi cijene ostale na ovoj razini godišnji troškovi samo za gorivo bili bi jedanaest milijardi dolara veći", priopćio je direktor United Airlinesa Scott Kirby u objavi za zaposlenike.

Naglasio je da njegovi planovi pretpostavljaju da će cijena nafte narasti na 175 dolara po barelu te da se neće spustiti ispod 100 dolara sve do kraja 2027. godine, prenosi Reuters.

Puni raspored letova tek najesen

Kirby je rekao da aviokompanija trenutačno planira vratiti puni raspored letova najesen.

Posljednja je to u nizu objava svjetskih avioprijevoznika o ograničavanju svojih letova zbog rasta cijene goriva uzrokovanog ratom na Bliskom istoku.

Air France-KLM je 12. ožujka objavio da će povisiti cijene dugih letova, a skandinavski SAS je pet dana kasnije najavio da će otkazati tisuću letova u travnju.

