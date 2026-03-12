Što to muči Zelenskog? Ukrajinski šef jako promijenio ponašanje: 'To je bilo glupo'

Strpljenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog je, čini se, pri kraju. I to se sve više vidi.

Posljednjih tjedana Zelenski je zaoštrio retoriku, kako prema neistomišljenicima tako i prema saveznicima.

Kritizirao je europske čelnike zbog presporog pružanja podrške, razmjenjivao uvrede s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom i otvoreno propitkivao pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa ratu, piše Poltico.

Pritisak raste

Istina, mirovni pregovori zastaju, financijska potpora visi u zraku. Ali čak i oni bliski Zelenskom upozoravaju da bi se ovakvom retorikom mogao udaljiti upravo od onih partnera na koje se Ukrajina oslanja za novac, oružje i diplomatsku podršku.

Frustracija počinje oblikovati javne poruke Zelenskog, smatra njegov bivši savjetnik za vanjsku politiku, koji je želio ostati anoniman radi dobrih odnosa s ukrajinskim predsjednikom: "Ta frustracija potiče oštriju retoriku. To je ciklus koji postaje samoporažavajući.“, rekao je.

Ukrajinski oporbeni zastupnik Mikola Knjažitski rekao je da je promjena povezana i s pritiskom na Kijev u mirovnim pregovorima: "Zelenski razumije da ne može žrtvovati nacionalne interese i odreći se istočnih regija, kako je Kremlj zahtijevao. Zato su njegove izjave u komunikaciji sa zapadnim čelnicima postale jasnije i izravnije."

Dodao je da Zelenski pokušava pokazati odlučnost i na domaćem terenu: "U Zelenskijevim izjavama može se vidjeti i želja da emocionalno utječe na partnere uključene u pregovore... i pokušaj jačanja njegovog domaćeg političkog položaja kao čvrstog branitelja nacionalnih interesa Ukrajine.“

Greška s Orbánom

Europska unija prošlog je tjedna zelenskog ukorila i javno zbog izjava u kojima je, čini se, prijetio Orbánu.

Frustiran mađarskom blokadom paketa pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura, Zelenski je poručio da će ukrajinskim vojnicima dati adresu "određene osobe" kako bi s njim mogli razgovarati "na svom jeziku".

Iako nije imenovao Orbána, smatralo se da misli upravo na njega. Orbán je također razbjesnio Zelenskog tvrdnjama da su Ukrajinci namjerno zaustavili protok ruske nafte putem naftovoda Družba.

Europska komisija je u jednoj od svojih rijetkih reakcija oštro osudila istup Zelenskog i upozorila ga da ne smije upućivati ​​"prijetnje državama članicama EU-a".

Kritika Zelenskog nije se svidjela ni Orbánovim kritičarima u Budimpešti, koje brine da Orbán mami Zelenskog na retoričku eskalaciju koja bi mu mogla pomoći u nadolazećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

"Zelenskijev komentar bio je glup“, rekao je Peter Krekó iz Political Capitala, neovisne konzultantske tvrtke za politička istraživanja u Budimpešti. "Čak i ako mislite, kao što ja mislim, da mađarska vlada čini svoj dio u eskalaciji situacije, na primjer, Orbánovim prijetnjama da će silom preuzeti naftu, komentar ukrajinskog čelnika bio je krajnje neodgovoran.“

Dodao je da rat riječima nudi Orbánovoj kampanji dokaz za njihove navodne tvrdnje da Ukrajina prijeti Mađarskoj.

Zelenski je u ranijem intervjuu za Politico odbacio kritike da politički pomaže Orbánu i optužio mađarskog čelnika da staje na stranu Moskve.

"On stoji na strani ruskog vođe“, rekao je Zelenski, tvrdeći da je Orbán pokušao blokirati sankcije Rusiji i spriječiti tranzit zapadnog oružja kroz Mađarsku.

Mađarska "nam nikada nije pomogla vojnom podrškom od samog početka ovog rata" jer su Orbánovi „prijatelji, strateški partneri“ u Rusiji, dodao je Zelenski.

Zelenski je također izrazio frustraciju Europskom unijom jer se nije jače suprotstavila Orbanu: "Nisam vidio snažne poruke od europskih čelnika“, rekao je.

Naglasio je da nije u pitanju sukob osobne prirode, već da se odnosi na ukrajinske živote i sigurnost Ukrajine i sigurnost Europe.

Međutim, nije oštar ton rezerviran samo za Orbána.

Šok na Davosu

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u veljači, Zelenski je europskim čelnicima priuštio pravo iznenađenje kada je veći dio svog govora posvetio kritikama da ne čine dovoljno za pomoć Ukrajini i za vlastitu obranu.

"Prečesto je u Europi nešto hitnije. Europa voli raspravljati o budućnosti, ali izbjegava poduzeti mjere danas“, rekao je tada, između ostalog, Zelenski.

Publiku su ove poruke ostavile zapanjeno, tim više što je samo dan ranije predsjednik Trump u svom govoru udijelio svoj dio kritika Europi.

"Bilo je prilično iznenađujuće", rekla je Natia Seskuria, analitičarka u londonskom think tanku Royal United Services Instituteu, o govoru Zelenskog u Davosu.

Zelenski je i ranije korio europske čelnike, ali njegov ton ovoga je puta bio podrugljiv, a popis pritužbi podulji.

Napetosti s Trumpom

Zelenski se prestao ustručavati i komentarima o Trumpu. Daleko je to od pedantnog opreza koji je usvojio prošle godine nakon verbalnog okršaja u Ovalnom uredu u Bijeloj kući.

Od tada, Zelenski se uglavnom trudio izbjegavati naljutitit Trumpa i polagao je velike nade u njegovu sposobnost da izvrši pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina za okončanje rata.

Na tren se učinilo da Zelenski uspješnije prikazuje Putina kao prepreku miru. Nakon suradnje s britanskim premijerom Keirom Starmerom i drugim europskim čelnicima, a u konteksetu popravljanja odnosa s Washingtonom, Kijev je vjerovao da je osigurao napredak - Trump je signalizirao spremnost sudjelovanja u sigurnosnim jamstvima za poslijeratnu Ukrajinu.

Ton se, ipak, posljednjih tjedana promijenio, a Zelenski je javno kritizirao Trumpa da vrši pritisak na Kijev, a ne na Moskvu, nazivajući taj pristup "nepravednim".

"Predsjednik Trump nije pokrenuo pitanja odgovornosti i nitko o tome ne govori. Ukrajina je već pokazala mnogo kompromisa“, rekao je Zelenski u nedavnom intervjuu za Politico.

Ukrajinski čelnik nije se ustručavao niti lukavo proizvati Trumpa.

Nakon što je Trump zatražio pomoć Ukrajine u presretanju iranskih dronova, Zelenskog su prošli tjedan na konferenciji za novinare pitali drži li Kijev sada karte u rukama. "Recite vi meni", odgovorio je Zelenski s osmijehom.

Na ruku kritičarima

Problem je u tome što dodatne kritike ne postižu opipljive rezultate, rekao je bivši savjetnik Zelenskog za vanjsku politiku.

Međutim, otvaraju rizik da kritičari Zelenskog u Washingtonu i nekim europskim prijestolnicama iskoriste njegove komentare kao argument da Ukrajina, a ne Rusija, stoji na putu dogovoru oko prekida rata.

„Mora biti malo oprezniji kada je u pitanju kritiziranje svojih saveznika“, rekao je Seskuria. „Za Zelenskog će biti ključno da ima sve europske saveznike na raspolaganju kada je u pitanju način na koji se nositi s Trumpovom administracijom.“

