Liječnica poslala oštru poruku ženama: 'Prestanite ignorirati i normalizirati ove simptome'

Jedna liječnica obiteljske medicine iz britanskog sustava javnog zdravstva (NHS) uputila je oštru poruku ženama nakon što je godinama svjedočila kako se njihovi zdravstveni problemi olako odbacuju. Dr. Raj Arora, liječnica, zdravstvena edukatorica i poznata televizijska doktorica, ističe kako postoji jedna stvar koju moramo prestati normalizirati u ženskom zdravlju i želi da ljudi usvoje novi način razmišljanja.

Patnja nije normalan dio ženstvenosti

U svom videu na TikToku, Dr. Arora je objasnila srž problema. "Mnogim ženama se govori: 'to je samo dio ženskog života'. Snažna bol, ekstremni umor, hormonalni simptomi koji preuzimaju kontrolu nad vašim životom, sve se to ne bi smjelo jednostavno otpisati kao normalno", istaknula je. Njezina poruka je jasna: ženski zdravstveni problemi zaslužuju da ih se sasluša, shvati ozbiljno i pravilno istraži. Umjesto normalizacije patnje, vrijeme je da počnemo normalizirati bolju i kvalitetniju zdravstvenu skrb.

Nažalost, dugogodišnja praksa pokazuje da se stanja poput endometrioze, koja uzrokuje iscrpljujuće bolove, dijagnosticiraju s prosječnim zakašnjenjem od čak sedam i pol godina, upravo zato što se "nepodnošljive mjesečnice" često smatraju uobičajenom pojavom.

Koji su 'crveni alarmi'?

Stručnjaci sve više upozoravaju na specifične simptome koji se često pripisuju "starenju" ili "stresu", a zapravo zahtijevaju hitnu liječničku pomoć. Jedan od najočitijih primjera je bilo kakvo vaginalno krvarenje nakon menopauze. Danas se takva pojava strogo kategorizira kao "crveni alarm" i mogući pokazatelj raka endometrija ili vrata maternice.

Također, simptomi koji se javljaju na nogama kod žena starijih od pedeset godina, poput osjećaja hladnoće, grčeva ili rana koje sporo zacjeljuju, ne bi se smjeli zanemariti kao "loša cirkulacija". Liječnici upozoravaju da to mogu biti rani znakovi ateroskleroze i nadolazećeg srčanog udara.

Moderna ginekologija sve se više okreće pristupu "simptom na prvom mjestu", potičući žene da vjeruju svojoj intuiciji. Simptomi poput uporne nadutosti u trbuhu ili osjećaja sitosti nakon vrlo malog obroka mogu biti rani pokazatelji raka jajnika, koji se često naziva "tihim ubojicom".

Kako se izboriti za sebe u zdravstvenom sustavu?

Kako bi se borila protiv ovog problema, dr. Arora potiče žene da budu glasne i ustrajne kada osjete da se njihovi problemi ne shvaćaju ozbiljno. Ako se nađete u situaciji da vas se ne sluša, važno je znati koje korake možete poduzeti. Zatražite drugo mišljenje, detaljno se informirajte o svojim simptomima i ne ustručavajte se postavljati pitanja. Vaše je pravo dobiti odgovore na sva zdravstvena pitanja koja vas muče i razumjeti proces liječenja.

Važno je aktivno sudjelovati u brizi za vlastito zdravlje. Vodite dnevnik simptoma, zabilježite kada se javljaju i što ih pogoršava ili poboljšava. Takve informacije mogu biti izuzetno korisne vašem liječniku za postavljanje točne dijagnoze. Ako niste zadovoljni uslugom, imate se pravo žaliti. Informirajte se o postupcima za pritužbe unutar zdravstvenog sustava kako biste osigurali da se vaš glas čuje.

U tijeku je i svojevrsni kulturološki pomak u kojem žene sve više odbacuju mentalitet "stisni zube i izdrži". Ovaj trend potiče žene da svoje simptome ne doživljavaju kao osobni neuspjeh, već kao važne poruke koje im tijelo šalje. Menstrualni ciklus se sve češće prepoznaje kao "peti vitalni znak", čije nepravilnosti mogu ukazivati na sistemske probleme poput poremećaja štitnjače ili srčanog rizika.

Na kraju, najvažnije je zapamtiti poruku dr. Arore: patnja nije nešto što biste trebali tiho trpjeti. Zaslužujete brigu, pažnju i točnu dijagnozu. Vjerujte svom tijelu i budite svoj najglasniji zagovornik u ostvarivanju prava na zdravlje.

