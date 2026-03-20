Provjerite svoje listiće! Odigrano novo kolo Eurojackpota, dvoje osvojilo malo manje od milijun eura
U 23. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 2, 17, 21, 25, 30 te dodatni brojevi 2 i 6.
U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja tako da nema dobitnika najveće nagrade.
Najveći ostvareni dobitak iznosi 996.820,70 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj. Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+1 koji iznosi 278,90 eura i taj iznos za 15 igrača.
U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:
5+2: Nema dobitnika
5+1: 2 dobitnika (996.820,70 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
5: 6 dobitnika (187.386,80 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
4+2: 48 dobitnika (3.863,60 EUR), u Hrvatskoj 0 dobitnika
4+1: 831 dobitnika (278,90 EUR), u Hrvatskoj 15 dobitnika
3+2: 2126 dobitnika (119,90 EUR), u Hrvatskoj 35 dobitnika
4: 1860 dobitnika (118,20 EUR), u Hrvatskoj 37 dobitnika
2+2: 28985 dobitnika (26,80 EUR), u Hrvatskoj 557 dobitnika
3+1: 36361 dobitnika (20,00 EUR), u Hrvatskoj 792 dobitnika
3: 76435 dobitnika (15,20 EUR), u Hrvatskoj 1758 dobitnika
1+2: 143444 dobitnika (13,60 EUR), u Hrvatskoj 2624 dobitnika
2+1: 504513 dobitnika (9,60 EUR), u Hrvatskoj 9898 dobitnika
Sljedeće kolo je u utorak, 24. ožujka.