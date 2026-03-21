Noru zovu bosanskom Adrianom Limom: Mlada voditeljica vremenske prognoze sve je popularnija

Lijepa i ambiciozna 24-godišnja voditeljica vremenske prognoze u Bosni i Hercegovini brzo je osvojila simpatije gledatelja i unijela svježinu u televizijski eter. Svojim prirodnim nastupom i autentičnošću Nora Šahinpašić uspjela je približiti prognozu široj publici i učiniti je dijelom svakodnevne rutine.

Također, vrijedi naglasiti i kako Norin smisao za televiziju nije slučajan, već upisan u genetski kod - njezin otac Mimo Šahinpašić dugogodišnji je novinar na OBN televiziji, dok je majka Dajana Šahinpašić također bila dio iste kuće kao voditeljica emisije Loto.

Iako paralelno gradi karijeru u medijima i studira međunarodno pravo, uspješno balansira između obaveza i strasti. Uz to, često je uspoređuju s Adrianom Limom, što dodatno privlači pažnju javnosti na njezin rad i život

Pozornost javnosti dobili ste kao voditeljica vremenske prognoze. Smatrate li da ste popularizirali emisiju prognoze u Bosni i Hercegovini?

Smatram da jesam. Vremenska prognoza je oduvijek bila važan dio programa, ali čini mi se da smo joj uspjeli dati jednu novu energiju i približiti je gledateljima na malo drugačiji način. Posebno mi je drago kada čujem da je mnogima prognoza postala dio večernje rutine.

Kako je započela vaša priča s televizijom?

Interes za televiziju postoji od malih nogu, ali sve je zapravo počelo ozbiljno neposredno prije početka moje prve godine fakulteta. Iskreno, bio je to veliki šok jer sam tada još uvijek bila dijete. Međutim, to iskustvo me jako brzo natjeralo da sazrijem i mislim da me upravo taj trenutak dosta oblikovao, i profesionalno i osobno.

Roditelji su vam također televizijske ličnosti s višegodišnjim iskustvom. Jesu li sretni što ste krenuli njihovim stopama i kako komentiraju vaše emisije?

Naravno da su ponosni, ali moram priznati da ipak više "navijaju" za moj pravni fakultet. Kada je riječ o emisijama i prognozi, uvijek ih komentiraju vrlo iskreno. Kažu kada je nešto dobro, ali i kada postoji prostor za ispravak, što mi zapravo mnogo znači jer dolazi od ljudi s velikim iskustvom.

Možete li podijeliti s nama neki savjet koji su vam dali?

Jedan savjet koji često ponavljaju jeste da uvijek budem prirodna i svoja pred kamerama. Televizija je posao u kojem publika vrlo brzo prepozna iskrenost, tako da je najvažnije ostati autentičan i uživati u onome što radiš.

Osim što radite na televiziji, studirate međunarodno pravo. Kako usklađujete studentske i poslovne obaveze?

Iskreno, nije uvijek lako, posebno sada na završnoj godini fakulteta. Ipak, uživam i u studiju i u poslu pa nekako uspijem sve uskladiti. Zapravo mi više odgovara kada su mi dani ispunjeni obavezama nego kada imam previše slobodnog vremena.

O Vama pišu kao o "bosanskoj Adrijani Limi". Kako se osjećate kada čitate takve usporedbe?

Moram priznati da mi je to uvijek lijepo čuti. Pratim je još od malih nogu i smatram je jednom od najljepših žena na svijetu, tako da je zaista poseban osjećaj kada vas netko usporedi s njom.

Koji je neki idući poslovni korak o kojem razmišljate - pravo, televizija ili nešto treće?

Trenutno sam fokusirana na završetak fakulteta i na posao koji radim, a za budućnost sam otvorena za različite mogućnosti. I pravo i televizija su područja koja me zanimaju pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će me put dalje odvesti.

Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama i čini se kao da živite život punim plućima. Kako birate što objaviti, a što sačuvati za sebe?

Iskreno, nisam uvijek toliko promišljena s društvenim mrežama koliko se možda čini. Objavljujem spontano, ako mi se neka fotografija ili trenutak svidi, često ga i podijelim. Naravno, postoje stvari koje ipak volim zadržati za sebe i svoj privatni krug.

Na Instagramu često pokazujete i dečka. Kako je započela vaša ljubavna priča?

Zapravo se poznajemo već godinama. Kako smo oboje sazrijevali, nekako se prirodno dogodilo da se u jednom trenutku spojimo i od tada smo zajedno.

Čini se da s dečkom dijelite i strast prema putovanjima. Kako najradije provodite slobodno vrijeme?

Putovanja su definitivno na vrhu liste. Oboje zaista uživamo u njima i kad god imamo priliku trudimo se negdje otputovati. Da imamo više slobodnog vremena, vjerujem da bismo putovali još i više.

