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Ljetni festival pretvorio se u krvoproliće! 12 ranjenih nakon oružanog sukoba

Ljetni festival pretvorio se u krvoproliće! 12 ranjenih nakon oružanog sukoba
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Foto: Facebook/Cincinnati News/Screenshot

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju ljude kako trče u zaklon i žrtve hitnih službi na mjestu događaja

7.6.2026.
9:09
Tajana Gvardiol
Facebook/Cincinnati News/Screenshot
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Najmanje 12 ljudi je upucano na festivalu Old West End u Toledu u američkoj saveznoj državi Ohio. Policija vjeruje da nije riječ o napadu već o oružanom obračunu između nekoliko ljudi. Sve se dogodilo u subotu oko 23 sata kada je policija pomagala posjetiteljima da se raziđu nakon završetka događaja, piše Sky News.

Policija traga za počiniteljima, a dvije osobe su u kritičnom stanju. Zamjenik gradskog načelnika policije Joe Heffernan rekao je da su najmanje dvije osobe bile uključene i da su "vjerojatno pucale jedna na drugu".

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju ljude kako trče u zaklon i žrtve hitnih službi na mjestu događaja. Kevin Berry rekao je da je slušao živu glazbu u arboretumu Agnes Reynolds Jackson kada se začula pucnjava i "svi su pali na platformu".

Policija je odmah stigla

Vidio je kako je pištolj bačen na tlo dok je policija brzo stizala. Pred njegovim očima pogođeno je najmanje petero ljudi.

Zapovjednica vatrogasaca Toleda Allison Armstrong rekla je novinarima da je to bila "velika scena" s "više od desetak žrtava". Policija je izjavila da su žrtve bile u dobi od 14 godina do osoba u 60-ima.

Grad održava svoj godišnji Old West End Festival, dvodnevni događaj u svojoj povijesnoj četvrti koji uključuje živu glazbu, hranu i druge atrakcije. Guverner Ohija Mike DeWine rekao je da je "duboko zabrinut" i moli se za sve uključene.

"Ljetni festivali trebali bi biti sigurna mjesta za obitelji da provode vrijeme zajedno bez straha od nasilja", napisao je na X-u. 

PucnjavaSadFestivalOhio
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