Orbán nahvalio Dodika u Budimpešti: 'Zaslužio je najveća priznanja nakon svega što je preživio'

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik pozvao je u subotu Srbe koji žive u Mađarskoj da na predstojećim izborima u toj zemlji podrže dosadašnjeg premijera Viktora Orbána a to je učinio dok je boravio u Budimpešti na promotivnom skupu Orbánove stranke koji je okupio istaknute desničare.

U objavi na društvenoj mreži X Dodik je ustvrdio kako Mađarska i RS "dijele iste vrijednosti" a da je Orbán dokazao kako je vođa koji ima hrabrosti zaštititi nacionalne interese i slobodu svog naroda pa mu stoga želi uspjeh na predstojećim parlamentarnim izborima.

"Pozivam Srbe koji žive u Mađarskoj da podrže Viktora Orbána i politiku koja čuva stabilnost, identitet i suverenitet Mađarske", napisao je Dodik dok ga je gotovo istodobno Orban s govornice na promotivnom skupu Fidesza hvalio kao hrabrog i odlučnog političara.

Са Виктором Орбаном @PM_ViktorOrban, лидером који досљедно брани суверенитет држава, идентитет народа и политику здравог разума.



Мађарска и Република Српска дијеле исте вриједности и зато су наши односи пријатељски и чврсти.

Орбан је доказао да је лидер који има храбрости да… pic.twitter.com/TT28z9aXy7 — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026

'Hvala Milorade što ste danas s nama'

Orbán je na skupu kazao kako je Dodik zaslužio najveća priznanja jer je "preživio američke sankcije, ucjene iz Njemačke i zlostavljanje u BiH".

"Mi bismo pokleknuli da smo preživjeli samo pola onoga što je preživio Dodik. Ali on je uspio i hvala Milorade što ste danas s nama", kazao je Orbán s govornice iskazujući svoju zahvalnost i drugim gostima koji su ga došli podržati u Budimpešti i među kojima su prevladavali istaknuti promotori desničarskih, suverenističkih i protuemigrantskih politika u Europi i SAD.

Orbán je u govoru kojega je održao ponavljao svoje protivljenje politici Europske unije a posebice nastavku potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije. Optužio je EU da potiče taj rat te je tvrdio kako su samo SAD i sadašnja vlada Mađarske istinski zagovornici mira. Ponovo je inzistirao na pravu Mađarske da nastavi kupovati naftu iz Rusije naftovodom preko Ukrajine a taj je zahtjev bio motiv da on na sjednici Europskog vijeća ranije ovog tjedna blokira zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura.

Skup u Budimpešti zapravo je bio organiziran pod logom američke Konzervativne političke akcije (CPAC) čije se djelovanje snažno povezuje s administracijom sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. travnja a ankete daju značajnu prednost oporbenom čelniku Peteru Magyaru i njegovoj stranci Tisa u odnosu na aktualnog premijera Orbána i njegov Fidesz.

POGLEDAJTE VIDEO: Šefica EU diplomacije odgovorila Orbanu: 'Hrvatska bi vam mogla pomoći, ali...'