Šok u MotoGP-u: Marc Marquez završio sezonu zbog ozljede!

Španjolski motociklist Marc Marquez (32), koji je 5. listopada na VN Indonezije ozlijedio ključnu kost desnog ramena, ipak se neće vraćati ove sezone na stazu, objavila je u četvrtak njegova momčad Ducati.

Marquez je tjedan dana ranije na VN Japana osigurao naslov svjetskog prvaka u MotoGP klasi, a to mu je sedmi naslov u kraljevskoj klasi. Očekivalo se da će odvoziti posljednje dvije utrke u kalendaru, VN Portugala (9. studenoga) i VN Valencije (16. studenoga), ali iz Ducatija su poručili da Marquez više neće voziti ove sezone. Njegova momčad je istaknula da će Marquezova desna ruka biti imobilizirana četiri tjedna, te da tek nakon toga počinje rehabilitacija.

'Očekuje me teška zima'

"Nakon analize zaključili smo da je najpametnije držati se vremenskog okvira potrebnog da bi se zaliječila takva ozljeda, makar to značilo da se više neću utrkivati ove sezone. Očekuje me teška zima i puno rada kako bi se oporavili mišići, te kako bi novu sezonu dočekao sto posto spreman. Ova odluka ne smije zasjeniti ono što smo postigli ove sezone, kada smo ponovno osvojili naslov svjetskog prvaka. Ubrzo ćemo ponovno slaviti", istaknuo je Marquez.

Marquez će zbog oporavka ozlijeđenog ramena propustiti i testiranja za novu sezonu. "To je šteta jer nam je važno imati ga na stazi. No, prioritet je njegov oporavak kako bi se sljedeće sezone vratio sto posto spreman", napomenuo je glavni menadžer Ducatija Luigi Dall'Igna.

