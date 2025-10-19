dolje ispod /

Iznenađenje u Australiji: Španjolac srušio favorite i stigao do prve MotoGP pobjede!

Foto: Gigi Soldano/dppi/shutterstock Editorial/profimedia

Francuz Fabio Quartararo (Yamaha), koji je startao s 'pole positiona' po peti put ove sezone, završio je na 11. mjestu

19.10.2025.
9:46
HINA
Gigi Soldano/dppi/shutterstock Editorial/profimedia
Španjolac Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) stigao je do svoje prve pobjede u premijer klasi MotoGP osvojivši u nedjelju Veliku nagradu Australije, ispred Talijana Fabia Di Giannantonia (Ducati-VR46), koji je završio drugi na stazi Phillip Island.

Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) bio je treći u ovoj 19. od 22 utrke sezone, unatoč tome što je kažnjen zbog dvostrukog dugog kruga (dva produžena kruga staze) tijekom utrke.

Španjolac Alex Marquez (Ducati-Gresini), koji je drugoplasirani u ukupnom poretku, završio je četvrti.

Francuz Fabio Quartararo (Yamaha), koji je startao s 'pole positiona' po peti put ove sezone, završio je na 11. mjestu, dok je njegov sunarodnjak Johann Zarco (Honda-LCR) odustao nakon što se srušio na početku utrke.

Dvostruki svjetski prvak (2022. i 2023.) Francesco Bagnaia (Ducati) također je odustao na kraju utrke zbog pada.

Ozlijeđeni Španjolac Marc Marquez (Ducati), koji je već osigurao naslov prvaka u MotoGP klasi, i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024. Jorge Martin (Aprilia) nisu otputovali u Australiju.

Iznenađenje u Australiji: Španjolac srušio favorite i stigao do prve MotoGP pobjede!