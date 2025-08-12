Rijeka danas traži nešto što nikada u povijesti nije napravila, evo zašto im je pobjeda potrebna

Rijeka je prije šest dana doživjela teški poraz od irskog prvaka Shelbournea i upisala poraz koji je odjeknuo ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi.

Ircima je to bila jedna od najvećih, ako ne i najveća pobjeda u povijesti kluba dok je Rijeci to bio jedan od težih poraza u klupskoj povijesti. Rijeka sada mora u Dublinu napraviti ono što nikada u povijesti nije. Rijeka lovi svoj prvi ikada preokret u gostima u europskim natjecanjima.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Rijeka je u svim europskim utakmicama koje su se igrale na dva meča na ispadanje 18 puta prvu utakmicu igrala na domaćem terenu. Četiri puta su gubili i nisu se nakon toga uspjeli vratiti. Doduše, četiri pokušaja su vrlo malo što nas navodi na zaključak da je Rijeku jako teško pobijediti na njihovu terenu što samo dodatno uvećava uspjeh Shelbournea.

Rijeci je je pobjeda nasušno potrebna

Rijeci je preokret potreban iz još nekoliko razloga. Ne treba niti spominjati da bi preokretom Rijeka osigurala europsku jesen i minimalno ligašku fazu Konferencijske lige što je bio cilj prije početka kvalifikacija. To bi vratilo Rijeku na europsku mapu, donijelo nešto novca u blagajnu i, naravno, poboljšalo hrvatski koeficijent.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Nadalje, pobjeda je potrebna Đaloviću i njegovoj momčadi jer se trenutno ne nalaze u najboljem trenutku. Protiv Ludogoreca se nisu pokazali u dobrom svijetlu, protiv Shelbournea su se blago rečeno osramotili, a protiv Osijeka su u subotu bili u podređenom položaju i. što sretno, što spretno, uspjeli izvući bod. Tek utakmica protiv Slavena (i to tek prvo poluvrijeme) su bili zadovoljavajući za navijače prvaka Hrvatske.

Pobjeda bi mogla pokrenuti Rijeku, a poraz...

Počeli su se stvarati upitnici oko Đalovića i njegove pobjedničke ekipe iz prošle sezone. U Dublinu će Rijeka imati priliku sve to popraviti. Ako dođe do preokreta i Rijeka izbori prolaz, mogla bi to biti prekretnica. Riječani bi konačno imali razloga za slavlje i cijeli momentum bi se mogao okrenuti na njihovu stranu. U najmanju ruku, skinuli bi veliki pritisak sa sebe jer bi osigurali europsku jesen. Na toj eventualnoj pobjedi mogli bi graditi zalog za ostatak sezone.

Ako pak ispadnu od Shelbournea, ne želimo niti pomišljati što bi se dogodilo. Đaloviću bi se ozbiljno mogla početi tresti stolica.

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'