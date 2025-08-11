'NEMA STRAHA' /

Navijači Rijeke od njega puno očekuju: 'Umor ne može biti nikakvo opravdanje'

Foto: /pixsell

'Treba biti pametan, jer vidjeli smo i da oni mogu biti opasni iz prekida te vjerujem da će u tome ponovno tražiti svoju šansu'

11.8.2025.
16:38
SPORTSKI.NET
/pixsell
Rijeka u trećem pretkolu Europske lige igra protiv irskog Shelbournea, a hrvatski prvak na domaćem je terenu izgubio prvu utakmicu 2-1. U utorak je na rasporedu uzvratna utakmica u Dublinu. 

Susret od kojeg navijači Rijeke puno očekuju najavio je i igrač od kojeg navijači puno očekuju. 

"Momčad je svjesna važnosti utakmice i nekakav umor ne može biti nikakvo opravdanje. Znamo što nam treba ovog utorka, znamo po što smo došli. Pobjeda je ta koja nam igra i moramo od prve minute ući kako treba. No, treba biti pametan, jer vidjeli smo i da oni mogu biti opasni iz prekida te vjerujem da će u tome ponovno tražiti svoju šansu. Ponavljam, mi znamo što nam je činiti, spremni smo i jedva čekamo utakmicu", rekao je Duje Čop pa dodao: 

"Najvažnije je da mi uđemo u utakmicu kako treba. Moramo vratiti samopouzdanje koje smo izgubili. Kvalitetu imamo, to smo i pokazali osvajanjem duple krune. Ja se ne bojim, vjerujem u moje suigrače i našu momčad." 

Hnk RijekaDuje čop
