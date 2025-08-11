Đalović: 'Moramo napraviti sve, oni su u desetoj sekundi utakmice našem igraču izbili tri zuba'

Rijeka se nakon ispadanja iz utrke za Ligu prvaka bori za Europsku ligu. U trećem pretkolu suparnik je irski Shelbourne, a hrvatski prvak na domaćem je terenu izgubio prvu utakmicu 2-1. U utorak je na rasporedu uzvratna utakmica u Dublinu.

"Stigli smo u Dublin, put je prošao u redu, a što se tiče atmosfere u momčadi, meni se čini vrlo dobra. Zdravlje? Vidjet ćemo još prije utakmice kakva je situacija. Na Rukavinu ne možemo računati zbog kartona, moramo još vidjeti stanje Majstorovića, Radeljića i Petroviča koji imaju neke probleme od ranije, ali svakako ćemo ključne odgovore dobiti na treningu dan prije utakmice", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović pa nastavio:

"Pogledali smo prvu utakmicu. Moramo ispraviti stvari koje su bile loše, moramo biti bolji i učinkovitiji u igri prema naprijed, ići više u situacije jedan na jedan, paziti na organiziranost. Odgovara nam samo pobjeda, tako ćemo se i postaviti. Kako su oni nas pobijedili na Rujevici, tako ćemo i mi ih njih ovdje."

Malo o Shelbourneu.

"Mislim da će igrati isto kao i na Rujevici. Imaju rezultat, nemaju se razloga previše otvarati. Gledali smo njihove domaće utakmice, jedna dobra atmosfera, ali isto tako očekujem od mojih igrača da se adaptiraju te da odgovore na njihovu duel igru. Vidjeli ste i sami, oni su u desetoj sekundi utakmice našem igraču izbili tri zuba. Moramo napraviti sve što je u našoj moći da budemo bolji i da prođemo dalje."

'Moramo biti bolji nego na Rujevici'

Utakmice su svaka tri dana.

"Pokušavamo malo odmoriti neke igrače, malo podijeliti minutažu. Igrali smo za ovo cijelu prošlu sezonu i nakon onog ogromnog uspjeha nedostaje nam samo da uđemo u ligašku fazu nekog europskog natjecanja pa da na taj način nagradimo sami sebe. To zaslužuju igrači, navijači i cijeli klub. Treba nam ta Europa."

Rijeka ima kvalitetu za prolaz.

"Slažem se. Odlučivat će sitnice. Mi moramo biti pravi, biti bolji nego u prvoj utakmici na Rujevici i ja vjerujem da hoćemo."

