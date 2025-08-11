Rijekinom dragulju propao transfer u Fener, Mourinho je jasno poručio da ga ne želi

Preokret u transferu Nike Jankovića u Fenerbahče! Turski Sabah piše kako Fener odustaje od transfera jer se tome protivi Jose Mourinho koji je zavapio za pojačanjima koje mogu odmah biti od pomoći.

Sve je bilo dogovoreno oko transfera koji bi iznosio 5,6 milijuna eura i 10 posto od buduće prodaje te bi Janković bio poslan na posudbu. Međutim, Turci pišu kako je transfer blokiran na zahtjev Josea Mourinha. Navodno je Mourinho bio nezadovoljan što se dogovara transfer za budućnost i da su mu odmah potrebna zvučna pojačanja.

"Kasnije ulažite u budućnost, prvo mi dajte igrače koje želim. Borimo se za ligu prvaka, liga je počela i svi žele naslov, trebamo igrače hitno", navodno je zavapio Mourinho.

Vidjet ćemo kako će se rasplesti situacija s Jankovićem, čini se da je odlazak u tursku barem privremeno propao.

