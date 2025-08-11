U povijesti Lige 10 HNL-a ovo se nikada nije dogodilo, sve do prošloga vikenda

Iza nas je drugo kolo HNL-a. Kolo nam je donijelo nove pobjede Dinama i Hajduka koji su na maksimalnom učinku od šest bodova.

Osijek i Rijeka odigrali su bez golova u utakmici koja je pokazala da je Osijek, za razliku od prije godinu dana, ozbiljna momčad koja će se boriti za sam vrh. Ovo kolo donijelo je i jedan raritet. Naime, po prvi puta od kada se igra Liga 10, na svih pet utakmica jednog kola pokazan je crveni karton.

Svim gostima se crevno pisalo

Mario Tadić iz Vukovara pocrvenio je na Maksimiru u 88. minuti utakmice. Lokomotivin Denis Kolinger zaradio je isključenje u 88. minuti pri rezultatu 2:1 za Istru, ali je Lokomotiva pogotkom Mirka Suška u posljednjim sekundama došla do boda. Dejan Petrovič dobio je crveni karton desetak minuta do kraja utakmice s Osijekom, a nedjelja je nastavila u istom tonu.

Varaždin je ostao bez Antonija Boršića već nakon 21 minute i na kraju izgubio 3:1 od Slavena. U posljednjoj utakmici kola, Elvir Duraković je skrivio 11-erac protiv Hajduka i još dobio crveni karton.

Zanimljivo, u svih pet utakmica crveni je karton zaradio igrač gostujuće momčadi. Bit će zanimljivo vidjeti što će reći sudačka komisija.

