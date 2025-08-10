Torcida zapalila srpsku zastavu i vikala 'Za dom spremni'! Jedan detalj posebno bode u oči

Utakmica drugog kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Gorice na splitskom Poljudu, nije bila obilježena samo nogometom, nego i paljenjem srpske zastave, skandiranjem i pjesmama koje su odjekivale sa sjeverne tribine.

Koreografija za Oluju

Večer je započela u svečanom, domoljubnom tonu. Navijačka skupina Torcida, srce i duša Hajdukovih navijača, napokon je uspjela izvesti koreografiju povodom 30. obljetnice pobjedničke i za svakog Hrvata ponosne vojno-redarstvene akcije "Oluja". Planirana za prvo kolo protiv Istre 1961, koreografija je tada morala biti odgođena zbog velikog nevremena koje je pogodilo Split.

Ovoga puta, uz prethodni poziv navijačima da na stadion dođu ranije i slijede upute, vizualni spektakl je uspio, ispunivši tribine prizorom posvećenim Danu pobjede i domovinske zahvalnosti. Cijeli Poljud je u tim trenucima pjevao "Moju Domovinu", stvarajući atmosferu zajedništva.

U 13. minuti utakmice, sa sjeverne tribine, gdje su smješteni najvatreniji navijači, zaorilo se skandiranje "Za dom", na što je ostatak stadiona gromoglasno uzvratio sa "spremni". Poljud je grmio...

Nakon toga je Torcida zapjevala i pjesmu "Kiša pada, Srbija propada. Vrhunac je dosegnut kada su na tribini istaknuti transparenti koje je Torcida uzela od navijačkih suparnika ispisani na ćirilici, a zatim je, usred skandiranja, zapaljena i srpska zastava.

Paljenje zastave

Hajduk je već bio kažnjen zbog istog skandiranja ("Za dom spremni") u prošlom kolu protiv Istre. Disciplinski sudac tada je klubu odrezao novčanu kaznu od nešto više od 4.500 eura. S obzirom na ponavljanje istog prekršaja, kojem je sada pridodano i paljenje zastave te isticanje transparenata, nema sumnje da splitski klub čeka nova, vjerojatno i drastičnija, financijska kazna.

Na sjeveru su, uz zapaljenu zastavu, bili vidljivi i transparenti oduzeti suparničkim navijačkim skupinama, poput onih s ćiriličnim natpisima "Omarska" ili "Grobari Prnjavor".

Nacionalni naboj

Dok su tribine gorjele od domoljubnog naboja, na terenu se odvijala borbena, ali ne pretjerano kvalitetna utakmica. Hajduk je u susret ušao značajno oslabljen, bez suspendiranog kapetana Marka Livaje i Ante Rebića, što se osjetilo u igri. Trener Gonzalo Garcia napravio je čak šest promjena u odnosu na prethodnu utakmicu, dajući priliku igračima poput Pajazitija, Bambe i Šege.

Unatoč izostancima, Hajduk je imao svoje prilike. Posebno je aktivan bio Bamba, koji je u prvih 13 minuta zabilježio tri pokušaja, no nijedan nije pronašao put do mreže. S druge strane, Gorica, pod vodstvom bivšeg hajdukovca Marija Carevića, nije došla na Poljud s bijelom zastavom. Gosti su igrali hrabro i ofenzivno, a bili su i bliže vodstvu u prvom poluvremenu. Najbolje prilike propustio je Mario Čuić, koji je već u 3. minuti izbio sam iskosa pred golmana Ivušića, ali je pucao pored gola. Kasnije je Ivušić sjajno obranio njegov udarac glavom. Do kraja poluvremena, koje je završilo bez pogodaka (0-0), Gorica je imala još nekoliko opasnih situacija pred golom Hajduka, ostavljajući dojam da je konkretnija momčad. Igra je često bila isprekidana, a sudac Bel je sredinom prvog dijela čak zaustavio igru zbog velike sparine kako bi se igrači mogli osvježiti.