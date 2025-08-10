Hajduk bez Livaje i Rebića traži bodove protiv Gorice

UŽIVO

2. kolo SHNL-a

Mjesto održavanja utakmice: Poljud (Split)

Početak: 21.00

Hajduk - Gorica 0-0

Nakon pobjede protiv Istre 1961 proteklog vikenda, nogometaši Hajduka na Poljudu, u sklopu 2. kola SHNL-a, danas dočekuju Goricu koju vodi Mario Carević, dite Hajduka, bivši nogometaš ponikao u splitskom klubu. Splitski Bili Goricu dočekuju na krilima euro pobjede protiv Dinamo Cityja prije tri dana (2-1), ali u ovoj utakmici neće moći računati na kapetana Marka Livaju i Antu Rebića, novopridošlog igrača koji je u četvrtak debitirao u dresu Hajduka.

Livaja ne može igrati zbog suspenzije zbog pokazivanja srednjeg prsta Armadi u Jadranskom derbiju na Poljudu prošle sezone, ovo će ujedno biti i posljednja utakmica Livajine suspenzije. Nije igrao niti protiv Istre. Gorica, s druge strane, protiv Hajduka će biti oslabljena.

“Meni je drago što Livaja neće igrati. Drukčija je priprema, vidjeli smo protiv Dinamo Cityja kako se izvlačio nisko gdje može poslati završno dodavanje. Čini mi se da uživa da nije sve na njemu u visokoj zoni, sada imaju više igrača koji traže dubinu i gol", izjavio je Mario Carević na pressici uoči dvoboja.

Gonzalo Garcia pak o neigranju Marka Livaje govori:

"Imamo druge igrače. Vrlo sam sretan sa svim igračima. Momčad je važna, svi igrači su važni i svakom vjerujem. Onaj tko bude igrao na poziciji Livaje će vjerujem biti dobar. Marko je naravno drugačiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje. Rebić? Tek je došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena. Trenirao je individualno, ali još će mu trebati treninga s momčadi. Radi jako dobro, radi naporno, otvoren je za savjete", kazao je jučer trener Garcia na konferenciji za medije uoči utakmice.

Trener Mario Carević dolazi na Poljud pun motiva i želje za dokazivanjem, pogotovo u svjetlu činjenice da je u lipnju bio jedan od kandidata za preuzimanje klupe Hajduka, ali u užem izboru od tri imena pobjedu je odnio Gonzalo Garcia. Gorica ni u Splitu neće moći računati na Ante Ercega. Ponajbolji pojedinac velikogoričkog prvoligaša ozlijedio se na zagrijavanju uoči utakmice s Varaždinom. Iako su iz Gorice bili optimistični da bi se mogao oporaviti do ogleda s Bilima, to se ipak nije dogodilo.

"Mi tamo moramo ići igrati, atmosfera će sigurno biti lijepa i bit će ugodno za igrati. Nemamo tamo što izgubiti, trebamo se opustiti i uživati. To su najljepše utakmice za igrati”, naveo je Carević.

Adrion Pajaziti po prvi će put igrati za Hajduk protiv Gorice, svog bivšeg kluba. Pajaziti će biti možda i glavni adut Hajduka i kreator igre. Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1-1.

Vrijedi spomenuti kako će glavni sudac utakmice biti Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca je Kruno Šarić iz Županje.

