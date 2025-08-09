Garcia otkrio kako planira nadomjestiti izostanak Livaje, dotaknuo se i Rebića

Uoči nedjeljnog dvoboja 2. kola SuperSport HNL-a, u kojem Hajduk na Poljudu od 21 sat dočekuje Goricu, trener splitskih "Bijelih" Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije. Nakon uspješnog otvaranja sezone pobjedama protiv Istre u prvenstvu i albanskog Dinamo Cityja u Europi, Hajduk ulazi u novi izazov suočen s gustim rasporedom i izostankom ključnih igrača. Garcia je s medijima podijelio svoja razmišljanja o karakteru momčadi, nadolazećem protivniku, rotacijama u sastavu te stanju novih pojačanja.

U gustom ritmu utakmica, gdje se nižu europski i domaći izazovi, splitska momčad nema vremena za slavlje, već se odmah okreće novim obavezama. Utakmica protiv Gorice, koja je u prvom kolu remizirala s Varaždinom (1-1), bit će treća uzastopna domaća prvenstvena utakmica za Hajduk, s obzirom na to da je Gorica zatražila promjenu domaćinstva zbog radova na svom travnjaku.

'Siguran sam da imamo karakter'

Na samom početku, trener Garcia upitan je jesu li pobjede, često izborene u napetim završnicama, dokaz da ga momčad slijedi u njegovim idejama. Španjolski stručnjak nije krio zadovoljstvo mentalitetom svojih igrača.

"Istina. Siguran sam da imamo karakter. Pobjeđivali smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se, radimo dobro, nekad izvučemo nešto ni iz čega, a lako je pasti. Oni izvlače utakmicu iz teških situacija, mislim da su sretni i to prenose na navijače i na stadion. Zadovoljni smo time", istaknuo je Garcia, naglašavajući simbiozu koja se stvara između igrača i tribina.

Rotacije kao nužnost u paklenom ritmu

Igranje dvije utakmice tjedno ostavlja traga na momčadi, a Garcia je potvrdio da će biti promjena u sastavu kako bi se sačuvala svježina. Vremena za uigravanje na treninzima gotovo da i nema, pa se rad svodi na oporavak i taktičku pripremu.

"Moguće su promjene. Ovo je težak period, nemamo baš vremena za pripremu utakmice, a ni za previše razmišljanja. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja. Na nekima imamo manje opcija, ali tu su. Uvjeren sam da će svi igrači biti na dobroj razini", pojasnio je trener Hajduka.

Osvrnuo se i na stanje momčadi nakon europskog ispita u četvrtak. "Igrači su živa bića, u globalu su umorni. Proteklih tjedan dana ne treniramo puno, nismo bili sposobni za teške treninge. Radimo na osvježenju momčadi, video-analizama i drugim stvarima. Ne možemo više od toga. Mislim da smo momčad u ligi s najviše poteškoća. Važan je ovo period u kojem igramo Europu, ali treba misliti i na HNL. U početku sezone igramo s momčadima koje su svježije, ali adaptiramo se na to."

Kako bez Livaje i Rebića?

Jedno od ključnih pitanja bilo je kako nadomjestiti izostanak suspendiranog Marka Livaje, ali i Ante Rebića, koji još uvijek nije u potpunosti spreman. Garcia je ponudio jasan odgovor, stavljajući kolektiv ispred pojedinca.

"Imamo drugog igrača. Vrlo sam sretan sa svim igračima koje imam. Momčad je važna, svi igrači su važni i svakom vjerujem. Igrali smo i protiv Istre bez njega. Onaj tko bude igrao na poziciji Livaje, vjerujem da će biti dobar. Marko je naravno drugačiji igrač, može donijeti nešto drugo, ali pronaći ćemo rješenje. I oni koji igraju htjeli bi pokazati što znaju", kazao je Garcia.

Što se tiče Rebića, strateg Bijelih moli za strpljenje. "Tek je došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena. Trenirao je individualno, a sada ima nesreću jer nemamo puno vremena za zajedničke treninge. No, radi jako dobro, radi naporno, otvoren je za savjete i sluša. Očekujemo to od igrača, da rade što bolje mogu i što im kažemo. Ima jako dobar mentalni sklop."

Respekt prema Gorici i starom poznaniku Ercegu

Na klupi Gorice sjedi Mario Carević, bivši igrač Hajduka, koji je najavio da njegova momčad u Split ne dolazi s bijelom zastavom. Garcia je s velikim poštovanjem govorio o idućem protivniku.

"To je i logično, svi idemo na pobjedu. Mislim da imaju odličnu momčad. Doveli su vrlo dobre igrače, posebice u sredini terena. Imaju Pršira, Poza, Pavičića... To su sve dobri igrači. Imaju kvalitetu i u obrani te u napadačkom dijelu. Moramo biti na 100 posto. Ako ne budemo, nećemo pobjeđivati i igrači to znaju. Utakmica se neće pobijediti sama od sebe. Carević je dobar trener, s Goricom su uvijek teške utakmice. Imaju ideju koju slijede, znaju kako igrati, vrlo su opasna momčad i sigurno imaju svoje šanse", upozorio je Garcia.

Posebno je istaknuo i napadača Gorice, Antu Ercega, kojeg je vodio u Istri. "Znam da je pravi borac, ratnik, odličan igrač s pobjedničkim mentalitetom. Znam sve njegove kvalitete, može odlučiti utakmicu u sekundi. Jako me usrećivao kad je igrao u Istri."

Nove snage i pogled prema Dinamu

Trener je prokomentirao i proces prilagodbe novih igrača – Ivušića, Karačića i Pajazitija.

"Novi su igrači, ali zadovoljan sam. Od Ivušića tražimo neke stvari koje se od njega možda prije nisu tražile. Ljudi su nekada nervozni kada mora odigrati pas, a nama se ne žuri. Golove koje je primio teško je bilo braniti. Karačić isto ima drukčiju rolu nego u Lokomotivi, igra dobro presing, hrabar je, dolazi u završnicu i daje nam dosta toga. Pajaziti je igrač kojeg sam znao najviše od njih. Odličan je igrač, pametan, vrlo dobar za naš način igre. Mislim da raste i da će s vremenom biti sve bolji. Ima talent i inteligenciju", pohvalio je Garcia mlade snage.

Na kraju, neizbježno je bilo i pitanje o najvećem rivalu, Dinamu. Garcia je ostao čvrsto na zemlji. "Mislim da oni rade odličan posao s transferima. Imaju dobre igrače za budućnost, imaju dobrog trenera i šanse za prvenstvo, kao i uvijek. U ovom trenutku ne možemo se uspoređivati s njima, naš fokus nije na njima. Neće biti lako boriti se s njima", zaključio je trener Hajduka.

Hajduk, dakle, s optimizmom, ali i velikom dozom opreza, ulazi u dvoboj s Goricom. Trener Garcia svjestan je snage protivnika i umora vlastite momčadi, no vjeruje u karakter i širinu kadra kao ključne adute za nastavak pobjedničkog niza u SuperSport HNL-u.

