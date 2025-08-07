Hajduk želi prekinuti 15-godišnje prokletstvo, a Dinamo City stepenica je do te prilike

UŽIVO

Treće pretkolo Konferencijske lige - prva utakmica

Mjesto održavanja utakmice: Poljud (Split)

Početak: 21.00

Hajduk - Dinamo City 0-0

Vjerojatni sastav

Hajduk: Ivušić; Hrgović - Mlačić- Šarlija - Karačić; Krovinović - Pajaziti - Kalik; Brajković - Livaja - Bamba

Hajduk protiv albanskog Dinamo Cityja ima idealnu priliku proći treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige i šesti se put plasirati u play-off, gdje je na nepremostive prepreke nailazio još od 2010. godine, kada su Splićani izborili nastup u grupnom natjecanju.

Post traje 15 godina

Splitski Bili već 15 godina ne mogu proći u grupnu fazu nekog od europskih natjecanja. No, Dinamo City je idealan da Hajduk opet dođe u priliku da prekine prokletstvo i stane na kraj "vradžbinama". Večerašnja prva utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige na rasporedu je od 21.00, a uzvrat je u Tirani tjedan dana kasnije.

Hajduk je favorit

Pobjednika ovog dvomeča u play-offu Konferencijske lige čeka pobjednik dvoboja između poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga. Pred Hajdukom je velika prilika za ulazak u grupnu fazu.

Na kladionicama stvar je jasna, na pobjedu Hajduka koeficijent iznosi 1.25, na neriješen rezultat 7, dok na pobjedu albanske momčadi koeficijent iznosi visokih 18. Bijeli su su veliki favoriti u ovom europskom srazu, no ne treba brzati.

Povijest govori kako su Splićani u pet navrata eliminirani u mečevima doigravanja, sedam puta u trećoj rundi kvalifikacija, čak po jednom u prvom, protiv malteške Gzire United (2-0 i na Poljudu 1-3!), te u drugom kolu s kazahstanskim Tobolom (2-0 i u Kostanayu 1-4!).

No, vratimo se mi na ovo ljeto. Dakle, Hajduk se u dvije europske utakmice dosad namučio sa Zirom u prošloj kvalifikacijskoj rundi i prošao tek nakon produžetaka, ali po svemu sudeći Dinamo City je slabija momčad od Zire.

Po Transfermarktu, albanska momčad vrijedi gotovo dvostruko manje od azerbajdžanske, a protiv Hajduka će biti i bez najvrjednijeg igrača Petera Itoda koji zbog problema s papirima ne smije u europsku uniju, a zbog prelaska u Metalist neće biti dostupan niti u uzvratu.

Rebić će ući s klupe?

Što se tiče momčadi Gonzala Garcije, tu ne bi trebalo biti nekih nepoznanica. Kapetan Hajduka Marko Livaja propustio je prvo kolo SHNL-a zbog suspenzije, a danas bi trebao predvoditi napada. Novi igrač Bilih Ante Rebić neće mu se priključiti, Garcia je potvrdio na presici da Ante neće početi utakmicu, ali očekujemo da upiše debi s klupe. Kajak, Pajaziti i Krovinović vjerojatno su kupili svoje mjesto u početnih 11 kao i bekovi Karačić i Hrgović te stoperski par Šarlija-Mlačić.

Jedina dvojba su krila. Roko Brajković i Bruno Durdov su počeli protiv Istre dok je Noa Skoko počeo oba susreta sa Zirom. Možda bi protiv Albanaca na desnom krilu mogao započeti Sanyang Bamba koji je briljirao protiv Istre dok za Benrahoua, igrača koji voli igrati između linija, nema mjesta osim za eventualni ulazak s klupe.

