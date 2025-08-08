Garcia govorio o Livaji, ovo zanima čitavu Hrvatsku: 'Je li nesretan? Pitajte njega...'

Nogometaši splitskog Hajduka u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, pred 31.652 gledatelja na Poljudu, svladali albanski Dinamo City iz Tirane sa 2-1 (0-1).

Gonzalo Garcia: Mislim da je Marko sretan. Daje sve od sebe, radi za momčad. Stvorio je nekoliko prilika. Ne znam zašto imate taj dojam. Dobro radi, dobro trenira… Pitajte Livaju je li sretan ili nije, ali ja mislim da jest.

Dinamo City je poveo fantastičnim golom Dejvija Bregua u 37. minuti, poravnao je Bruno Durdov u 49., da bi vodstvo Hajduku osigurao Abdoulie Sanyang Bamba u 63. minuti. Trener Hajduka Gonzalo García imao je u četvrrtak navečer nakon utakmice razloga za zadovoljstvo, iako je prednost uoči uzvratne utakmice mogla biti i osjetnija. Ipak, Hajduk je igrao tečnije, stvarao prilike, a jedino na što se Garcia može požaliti jest realizacija, koja nije bila na razini...

Je li Gonzalo Garcia zadovoljan rezultatom 2-1 i je li se taktički povukao čuvati rezultat umjesto da su napali i zabili treći gol?

"Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali, ali ne i rezultatom. Morali smo zabiti još koji gol. Nismo stali, željeli smo i treći pogodak… Možda smo bili malo umorni jer smo odigrali dosta utakmica u kojima smo morali davati sve od sebe", rekao je García."

Tada je na red došlo pitanje koje sve zanima. Je li Livaja nezadovoljan svojom ulogom u kojoj mora ulaziti u vezni red? Marko Livaja do 22. je minute bio potpuno odsjećen, a u Garcijinom stilu igre više nije ubojit kao prošle sezone i ne dobiva toliko loptu u noge. Prema informacijama koje ima portal Net.hr, Garcia i Marko Livaja se nisu još našli, a navodno između njih je bilo nekakvih trzavica. Garcia je nakon remija protiv Zire u Azerbajdžanu zamjerio Livaji da nije dovoljno trčao, a Livaja Garciji da 90 minuta nije dobio loptu u noge.

"Ne, mislim da je sretan. Daje sve od sebe, radi za momčad. Stvorio je nekoliko prilika. Ne znam zašto imate taj dojam. Dobro radi, dobro trenira… Pitajte njega je li sretan ili nije, ali ja mislim da jest."

Je li Garcia zadovoljan kako je momčad reagirala?

"Ponosan sam. Sretni smo jer se naš trud isplatio. Stvorili smo još tri–četiri prilike. Primili smo gol, što nas je šokiralo. Odigrali smo dvije europske utakmice na Poljudu i primili dva gola ni iz čega. Nismo baš pritiskali kako smo trebali, ali protivnici nam nisu stvarali ozbiljne prilike."

Lani su nedostajali golovi i asistencije s krila, a danas su Durdov i Bamba s krila kreirali preokret?

"Želimo da naša krila napadaju, da budu hrabra, a ne da se stalno vraćaju. Ako dobro stojimo na lopti i ako kvalitetno pritiskamo, ne moraju se često vraćati. Dosta prilika dolazi i od Kalika, Livaje... Ne zanima me tko zabija – važna je samo pobjeda."

Garcia je Rebiću dao priliku na lijevom krilu, a Bamba je također igrao dobro na toj strani. Kako će Garcia njih dvojicu uklopiti?

"Vidjet ćemo. Bamba je odlično startao i dao je fantastičan pas. Može igrati i lijevo i desno. S Antom smo vertikalniji… Ne poznajem Antu dovoljno dobro, ali znam da je ranije igrao i desno i lijevo. Vidjet ćemo gdje će se najbolje osjećati."

Što očekujete u uzvratu u Tirani?

"Neće nas čekati. Igrat će, tražit će igru. Moramo se prilagoditi njihovu stilu. Osjetio sam da mi njima stvaramo probleme i zato se utakmica razvijala u tom smjeru, a ne zato što su se oni povukli. Gledao sam njihove ranije utakmice – žele igrati i tražit će pobjedu."

Kakve su šanse za prolaz?

"Ne znam što bih rekao. Imamo gol prednosti, nije to mnogo, ali ipak jest prednost. Ne mogu to izraziti u postotcima, ali mi ćemo otići dolje pokušati pobijediti. Oni su dobri, dobro igraju, dobro su izlazili iz našeg presinga. Ali ako mi odradimo dobar posao, i mi imamo svoje šanse", zaključio je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

