Hajduku se ne smije dogoditi iznenađenje, sastav je jasan uz jednu nepoznanicu

Hajduk večeras na Poljudu očekuje albanski Dinamo City iz Tirane. Koeficijent na pobjedu Hajduka je 1,25 što znači da bi sve osim pobjede Hajduka bilo veliko iznenađenje, ali samo ćemo napomenuti da je podjednaki koeficijent bio i sinoć na pobjedu Rijeke protiv Shelbournea.

Albanci nemaju bajno ljeto, a Dinamo je tek četvrta momčad

Hajduk se namučio i sa Zirom u prošloj kvalifikacijskoj rundi i prošao tek nakon produžetaka, ali po svemu sudeći Dinamo je slabija ekipa od Zire. Po Transfermarktu, albanska momčad vrijedi gotovo dvostruko manje od azerbajdžanske, a protiv Hajduka će biti i bez najvrjednijeg igrača Petera Itoda koji zbog problema s papirima ne smije u europsku uniju, a zbog prelaska u Metalist neće biti dostupan niti u uzvratu.

Dinamo je završio na četvrtom mjestu u albanskom prvenstvu, a osvojili su Kup. Klubovi koji su ispred njih u albanskom prvenstvu nisu briljirali u Europi. Partizani je ispao od estonskog Kaljua, Vllaznia od islandskog Vikingura, a Egnatia od islandskog Breidablika. Sve to ide u prilog tezi da je Hajduk veliki favorit, ali svi u Hrvatskoj, a pogotovo navijači Hajduka pušu i na hladno.

Sastav jasan uz jednu nedoumicu, očekuje se Rebićev ulazak s klupe

Što se tiče momčadi Gonzala Garcije, tu ne bi trebalo biti nekih nepoznanica. Livaja je propustio prvo kolo HNL-a zbog suspenzije, a danas bi trebao predvoditi napada. Ante Rebić neće mu se priključiti, Garcia je potvrdio na presici da Ante neće početi utakmicu, ali očekujemo da upiše debi s klupe.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Kajak, Pajaziti i Krovinović vjerojatno su kupili svoje mjesto u početnih 11 kao i bekovi Karačić i Hrgović te stoperski par Šarlija-Mlačić. Jedina dvojba su krila. Roko Brajković i Bruno Durdov su počeli protiv Istre dok je Noa Skoko počeo oba susreta sa Zirom. Možda bi protiv Albanaca na desnom krilu mogao započeti Sanyang Bamba koji je briljirao protiv Istre dok za Benrahoua, igrača koji voli igrati između linija, nema mjesta osim za eventualni ulazak s klupe.

Očekivani sastav:

Brajković - Livaja - Bamba

Krovinović - Pajaziti - Kalik

Hrgović - Mlačić- Šarlija - Karačić

Ivušić

Hajduk bi morao bez većih problema savladati Dinamo City i već danas napraviti veliki korak prema četvrtoj, posljednjoj rundi kvalifikacija gdje ih čeka pobjednik dvomeča Silkeborg - Jagiellonia. Pa ne može "nikada jači HNL" doživjeti debakl dva dana zaredom. Zar ne?

