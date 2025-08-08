DRŽ', NE DAJ /

Kamera snimila sukob na dječjoj tribini! Uzavrele strasti smirivala i dama: 'Došla je i policija'

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
PUN POLJUD: Na stadionu je službeno bilo 31.652 gledatelja.
Hajduk je u prvoj utakmici 3 pretkola Konferencijske lige pobijedio Dinamo City iz Tirane nakon preokreta. Na kraju je završilo 2-1 za Bile. Na stadionu je bilo 31.652 gledatelja, što je službena brojka. U jednom je trenutku došlo do koškanja na tribini na kojoj su bili simpatizeri s djecom. Naime, u poluvremenu dvoboja došlo do gužve na jugoistoku, dječjoj tribini.

"Najednom su se svi okrenuli prema tamo, nismo točno uspjeli razabrati što se dogodilo, ali na tribinu je izašla i policija, te se sve skupa brzo smirilo", javlja Dalmatinski portal. 

8.8.2025.
5:28
Sportski.net
Zvonimir Barisin/pixsell
HajdukKonferencijska LigaDinamo CityNavijačiSukob
