Kamera snimila sukob na dječjoj tribini! Uzavrele strasti smirivala i dama: 'Došla je i policija'

Hajduk je u prvoj utakmici 3 pretkola Konferencijske lige pobijedio Dinamo City iz Tirane nakon preokreta. Na kraju je završilo 2-1 za Bile. Na stadionu je bilo 31.652 gledatelja, što je službena brojka. U jednom je trenutku došlo do koškanja na tribini na kojoj su bili simpatizeri s djecom. Naime, u poluvremenu dvoboja došlo do gužve na jugoistoku, dječjoj tribini.

"Najednom su se svi okrenuli prema tamo, nismo točno uspjeli razabrati što se dogodilo, ali na tribinu je izašla i policija, te se sve skupa brzo smirilo", javlja Dalmatinski portal.