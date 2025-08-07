Ovako je Poljud izgledao nakon što je Dinamo poveo: Plavi slave kao da sutra ne postoji, a pogledajte Livajino lice

Hajduk u četvrtak navečer na svom Poljudu igra protiv Dinamo Cityja iz Tirane u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.

Bijeli, koji su u ovu utakmicu ušli kao veliki favoriti su dobro otvorili i opasno prijetili, ali nisu uspjeli zabiti.

A u 36. minuti Poljud je utihnuo jer je tada Bregua zabio sjajan pogodak za vodstvo Dinama.

Dobio je Bregua povratnu loptu izvan šesnaesterca i zatresao mrežu silovitim udarcem. Bio je to udarac s nekih 25 metara nakon kojega je na tribinama i u redovima momčadi Hajduka zavladao očaj.