Ovo je pet najvažnijih sportskih događaja proteklog vikenda iz naše perspektive

Poštovani čitatelji portala Net.hr, od danas, pa svakog ponedjeljka, na našem portalu uživat ćete u jednoj velikoj novosti. Naime, ponedjeljci će od sada biti puno zabavniji jer donosit ćemo vam pet najvažnijih sportskih događaja iz vikenda iza nas.

Tako ćete na jednom mjestu moći pročitati najvažnije stvari koje su obilježile sport za vikend. Izabrani događaji subjektivna su odluka novinara, a prednost će gotovo u pravilu imati hrvatski sportaši i događaji važni za hrvatski sport.

Andi Vrtačić nije uspio slaviti, ali pokazao se u dobrom svjetlu

Krenimo od Andija Vrtačića. Njegovu borbu protiv Michala Michalskog na KSW-u 109 mogli ste gledati na platformi VOYO, a nažalost, Vrtačić je izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde po pet minuta od domaćeg dečka, petorangiranog borca srednje divizije. Bio je to najveći meč Vrtačićeve karijere i sunaslovna borba večeri. Andi je pružio dobar otpor i zajedno s Poljakom nam priredio odličan meč, ali na kraju nije došao do pobjede koja bi ga približila borbi za naslov.

Naše mlade rukometašice oduševile na Europskom prvenstvu

Razveselile su nas naše mlade rukometašice. Reprezentacija do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Podgorici, u finalnom susretu igranom u nedjelju Hrvatska je izgubila od vršnjakinja iz Slovačke s 30-34 (17-18). Nismo uspjeli u nedjeljnom finalu, ali ostaje činjenica da su cure napravile fantastičan doseg, da su igrale prvi finale ženskog rukometa uopće, da su odigrale sjajan turnir i pokazale da i te kako imamo budućnosti. Antea Jerković sa šest i Rahela Varga s pet pogodaka bile su najefikasnije u sastavu Hrvatske u finalu, a ovim putem čestitamo našim djevojkama i izborniku Ivanu Jerkoviću.

Luka Modrić po prvi puta u dresu Milana

Ovaj vikend je bio važan i za kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Prošloga tjedna, Luka Modrić se upoznao sa suigračima u Milanu i priključio se pripremama, a u nedjelju je je upisao neslužbeni debi za novi klub. U prijateljskoj utakmici protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu Luka je odigrao drugo poluvrijeme, a do tada je Milan već gubio 2:0 i imao igrača manje. Na kraju je londonska momčad slavila 4:1, a za Milan je zabio Youssouf Fofana na asistenciju Alexisa Saelemaekersa. Za Milan je ovo bila posljednja provjera uoči početka sezone i utakmice Talijanskog kupa s Barijem, koja je na rasporedu 17. kolovoza. Šest dana kasnije Modrić i društvo krenut će u prvenstvo Serie A, a prvi protivnik na San Siru bit će Cremonese.

Drugi HNL vikend obilježio je pravi raritet, a pobjednici su Dinamo i Hajduk

Protekli vikend bio je drugi HNL vikend ove sezone. Ono po čemu će biti upisan u povijest jest činjenica da je prvi put od kada je Lige 10 na svih pet utakmica pokazan crveni karton. Dinamo i Hajduk upisali su očekivane pobjede nad Vukovarom odnosno Goricom i tako ostali na maksimalnom učinku nakon dva kola. Derbi kola između Osijeka i Rijeke na Opus Areni završio je bez golova, a bolji dojam ipak su ostavili Osječani koji su u dva kola prikazali puno bolju igru nego što sugerira bodovni konto od samo jednog boda. U preostale dvije utakmice, Lokomotiva je izbjegla poraz od Istre u Puli pogotkom u posljednjim sekundama u vrlo zanimljivoj utakmici koju je Istra preokrenula pa na kraju ostala bez dva boda. Varaždinci su poveli u Koprivnici pogotkom Tavaresa šest minuta nakon što je isključen Boršić, ali na kraju je Slaven došao do 3:1 pobjede.

Liverpool i Crystal Palace otvorili sezonu u Engleskoj

Što se pak europskog nogometa tiče, valja istaknuti da je sezonu za engleske premijerligaše otvorio Community Shield, utakmica superkupa, između Crystal Palaca, osvajača FA kupa i Liverpoola, osvajača Premier lige. U vrlo dinamičnoj utakmici, Liverpool je dvaput poveo, a Orlovi su se oba puta vratili i na kraju slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca zahvaljujući Deanu Hendersonu koji je obranio dva udarca dok je Salah promašio cijeli gol.

To su, po nama, bili sportski događaji iz proteklog vikenda koje je valjalo izdvojiti, još jednom u glavi proživjeti i rezimirati. Već sada se veselimo sljedećem vikendu koji će obilovati sportskim događajima, a o onim najvažnijim moći ćete čitati u ponedjeljak na našem portalu.

