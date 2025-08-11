Engleska junakinja otkrila kako je sabotirala španjolsku kolegicu: 'Bila je jako zbunjena'

Prošli mjesec su nogometašice Engleske obranile naslov europskih prvakinja. Engleska je nakon jedanaesteraca pobijedila Španjolsku i tako došla do druge europske krune u nizu i osvetila se Španjolskoj za poraz u finalu Svjetskog prvenstva dvije godine ranije.

Engleska junakinja bila ja Hannah Hampton, golmanica Chelseaja obranila je tri jedanaesterca dok je španjolska čuvarica mreže Cata Coll imala jednu obranu, a Hampton je u razgovoru za talkSPORT priznala kako je sabotirala svoju kolegicu iz Španjolske jer joj je bacila bočicu na kojoj je bio šalabahter o tome kako pucaju engleske igračice.

Foto: Profimedia

„Španjolska vratarka imala je šalabahter na boci pa sam pomislila da ću ga, kad bude dolazila na gol, jednostavno uzeti i baciti engleskim navijačima kako ga ne bi mogla imati", počela je Hampton

'Trudila sam se ne prasnuti u smijeh'

"Nikad nisam stavljala šalabahter na bocu jer to svatko može učiniti, zato sam ga stavila na ruku", nastavila je Hampton. „Nije bilo teško, kad je na golu, boca ostane, samo ju uzmeš. Moja boca ima iste sponzore i izgleda isto samo nema šalabahter pa sam stavila svoju, a njezinu bacila među navijače".

"Ona se vraćala na gol, a ja sam išla u drugom smjeru i bila je toliko zbunjena da sam se jako trudila da ne prasnem u smijeh", ispričala je zanimljivu priču Hannah Hampton koja je briljirala i u raspucavanju protiv Švedske u četvrtfinalu i bila igračica utakmice u finalu.

