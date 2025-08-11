USKORO NA TERENU /

Hajdukov zvjezdani dvojac odslužuje kaznu, a ovako su pratili utakmicu protiv Gorice

Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Marko Livaja i Ante Rebić odslužuju kazne iz prošle sezone pa nisu bili u konkurenciji za utakmicu s Goricom.
Hajduk je pobijedio Goricu 2:0 u drugom kolu HNL-a. Oba pogotka bila su s bijele točke, a zabili su ih Yassine Benrahou i Michele Šego.

Za ovu utakmicu nisu konkurirali Ante Rebić i Marko Livaja, dva najpoznatija igrača Hajduka koji vuku kaznu iz prošle sezone. Protiv albanskog Dinamo Cityja vidjeli smo ih zajedno na terenu posljednjih 20-ak minuta.

U trećem kolu HNL-a Hajduk dočekuje Slaven Belupo i mogli bismo po prvi puta u domaćem prvenstvu vidjeti dvojac Livaja-Rebić zajedno na terenu. 

Vidjet ćemo kako će izgledati njihova dinamika na terenu, a sigurno je da će njihove predstave izazvati velike reakcije nogometne javnosti kako god izgledalo njihovo partnerstvo. 

11.8.2025.
8:37
Sportski.net
Ivo Cagalj/pixsell
HajdukAnte RebićMarko LivajaHnk Gorica
Hajdukov zvjezdani dvojac odslužuje kaznu, a ovako su pratili utakmicu protiv Gorice